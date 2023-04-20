Bafra Ovası'ndan Avrupa Birliği ülkeleri ile Rusya'ya karnabahar ihracatı

Samsun'un Bafra ilçesinde yaklaşık 15 bin dekar alanda yetiştirilen karnabahar, Avrupa Birliği ülkeleri ile Rusya'ya gönderiliyor.

Kızılırmak'ın taşıdığı alüvyonlarla oluşan bereketli topraklara sahip Bafra Ovası, yazlık olduğu kadar kışlık sebze üretimiyle de öne çıkıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine, Samsun genelinde kış döneminde sebze üretiminin 150 bin dekar alanda yapıldığını söyledi.

Üretime yazlık ve kışlık sebze üretimi olarak bakıldığında üretim alanının 230 bin dekarı bulduğuna işaret eden Sağlam, "Yıllık ortalama 1 milyon 48 ton sebze üretimi var. Bunların içinde en çok üretim ise lahana ve karnabahardır. Karnabahar ve lahana üretiminde Türkiye'de birinci sıradayız." dedi.

Bafra Ovası'nda karnabahar üretiminin 15 bin dekar alanda yapıldığına ve yıllık 60 bin ton ürün alındığına dikkati çeken Sağlam, "Avrupa Birliği ülkeleri ile Rusya'ya karnabahar ihracatı yapılıyor. Sadece karnabahar değil, pırasa, lahana, brokoli gibi sebzelerin de son 2 yıldır ihracatına başlandı. Avrupa Birliği ülkelerine 500, Rusya'ya 1500 ton son 6 ayda ihracatımız oldu. Karnabaharda bu yıl 2 bin 500 ton ihracat hedefliyoruz. İhracatımız çiftçilerimiz acısından da sevindiricidir." ifadelerini kullandı.

Sağlam, geçmiş yıllarda Mersin'deki laboratuvarda yapılan sebze analizinin son 2 aydır İl Kontrol Laboratuvarında gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle Samsun'daki laboratuvarı geliştirdik. Artık analizler burada yapıldığı için ihracatımız önümüzdeki yıllarda daha fazla olacak. Önümüzdeki yıllarda turp ve kapya biber ihracatına da başlayacağız. Kapya biber, Türkiye'nin birçok kentine Samsun'dan gitmekte ama bunu Avrupa Birliği ve Rusya'da tanıtabilirsek ihracat yapmaya başlayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"İhracat devam ettikçe üretim daha geniş alanlarda yapılacak"

İhracat firması sahibi Yusuf Bayrak ise Bafra'da üretilen ürünlerin satılabilmesi için 3 yıldır dış pazarda tanıtım yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Son 1 yıldır düzenli olarak ihracat yapmaya başladık. Bafra Ovası'nda üretilen kışlık sebzelerin lezzeti farklıdır. Ben Rusya'da üç dört bölgeye gönderiyorum. Balkanlar'da Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Estonya, Moldovya ve Avusturya'ya ihracat yapıyoruz. Bizim gibi birkaç firma daha bu ihracatı yaparsa Bafra'nın ürünlerini en iyi şekilde değerlendirebiliriz. İhracatımızdan çiftçilerimiz de memnun.... Ayrıca istihdama katkı sunuyoruz. İhracat devam ettikçe üretim daha geniş alanlarda yapılacaktır."