Bafra Karma OSB Yatırımlarla Ekonomik Büyümeyi Destekliyor

Samsun'un üretim odaklı kalkınma vizyonunun merkezi Bafra Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yeni yatırımlar ve altyapı projeleriyle bölgesel üretimi güçlendiriyor. 88 firma ve 2.350 çalışanla faaliyet gösteren OSB'de atık su arıtma tesisi, 112 Acil Sağlık Merkezi, itfaiye ve jandarma binaları inşa ediliyor.

Samsun'un üretim odaklı kalkınma vizyonunun merkezlerinden biri olan Bafra Karma OSB, yeni yatırımlar ve altyapı projeleriyle bölgenin ekonomik büyümesine önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen OSB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, firmalardan gelen devir, kiralama ve süre uzatma talepleri ele alınarak bölgenin yatırım trafiği değerlendirildi.

88 firma, 2 bin 350 istihdam

Toplam 228 hektar üzerinde konumlanan Bafra Karma OSB'de 88 firmada 2 bin 350 kişi istihdam ediliyor. Bölgede 60 firma üretimine devam ederken, 7 firma inşaat, 22 firma ise proje aşamasında bulunuyor. 4 firma geçici olarak üretime ara verirken, 111 sanayi parselinin 93'ü yatırımcılara tahsis edilmiş, 18'i ise yeni yatırımcılar için hazır tutuluyor. Artan başvuru sayısı, OSB'nin bölgesel ve ulusal ölçekte cazibesini güçlendirdi.

7 bin metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisi devreye alınıyor

Sanayi üretiminin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik en önemli adımlardan biri olan atık su arıtma tesisi, 2023 yatırım programı kapsamında hayata geçiriliyor. 7 bin metreküp kapasiteye sahip tesis, çevresel sürdürülebilirliği desteklemesinin yanı sıra bölgedeki sanayinin uzun vadeli altyapı ihtiyaçlarını güvence altına alacak.

OSB içinde 112, itfaiye ve jandarma hizmet binaları yapılıyor

Bafra OSB'de yalnızca üretim değil, güvenlik ve acil durum yönetimi de güçlendiriliyor. Bu kapsamda bölgede; 112 acil sağlık merkezi, tam donanımlı itfaiye hizmet binası, jandarma karakol binası inşa ediliyor. Projeler tamamlandığında OSB içinde acil sağlık hizmetlerinin hızlanması, yangın ve endüstriyel acil durumlara anında müdahale edilmesi ve güvenlik denetimlerinin sürekli hale gelmesi sağlanacak.

Altyapı ve ulaşım güçlendi: Yollar yenilendi, yağmur suyu hatları temizlendi

Geçen yıl bölgede yapılan ulaşım ve altyapı yenilemeleri üretim konforunu artırdı. Yağmur suyu kanallarının temizlenmesi, yol bakım-onarım çalışmaları, yeni yapılan nizamiye binası ve güvenlik personeli takviyesi ile OSB içinde daha güvenli ve dayanıklı bir üretim ortamı oluşturuldu.

OSB planlaması: Yüzde 54 sanayi parseli, yüzde 23 sağlık koruma bandı

Bafra Karma OSB'nin planlaması, yalnızca üretimi değil sosyal ve çevresel ihtiyaçları da gözetiyor. Alan dağılımı şu şekilde: Yüzde 54 sanayi parseli, yüzde 23 sağlık koruma bandı, yüzde 12 yol ve otopark, yüzde 5 yeşil alan, yüzde 2 spor alanı, yüzde 2 arıtma tesisi alanı, yüzde 2 idari ve sosyal donatı. - SAMSUN