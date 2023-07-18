Bafra'da Orta Ölçekli Sanayi Sitesi ve Kentsel Dönüşüm Projesi İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Samsun'un Bafra ilçesinde Orta Ölçekli Sanayi Sitesi ve Kentsel Dönüşüm Projesi için çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında 420 sanayi dükkanı, 40 ticari amaçlı iş yeri, sağlık tesisi, teknik ve meslek lisesi, anaokulu, idari ve sosyal tesis, teknik altyapı, belediye hizmet ve depolama alanları için çalışmalar planlandı. Proje, Bafra için rol model olmayı hedefliyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde Orta Ölçekli Sanayi Sitesi ve Kentsel Dönüşüm Projesi için çalışmalar devam ediyor.

Bafra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aktekke Mahallesi'nin tapu alanında yer alan ve mülkiyeti hazinesine ait 1 milyon 344 bin 595,17 metrekarelik alana sahip parsellerin 907 bin 812,73 metrekarelik kısmı, Yeni Orta Ölçekli Sanayi alanı kullanımı oluşturulması amacıyla daha önce Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak satın alınıp tapuları belediye üzerine geçmişti.

235 bin metrekarelik sanayi alanı, 332 bin 845 metrekarelik rekreasyon alanı, 46 bin 543 metrekarelik spor Alanı, 9 bin 754 metrekarelik dini tesis alanı bulunan projenin planlamaları yapılarak 420 sanayi dükkanı, 40 ticari amaçlı iş yeri, sağlık tesisi, teknik ve meslek lisesi, anaokulu, idari ve sosyal tesis, teknik altyapı, belediye hizmet ve depolama alanları için çalışmalar planlandı.

Proje kapsamında bugüne kadar 350'nin üzerinde ön başvuru alındı. Her biri 1280 metrekare olan arsalar, faaliyette bulunan esnafa keresteci ve hurdacı gibi ayrılarak satışı yapıldı.

Elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları da devam ediyor. Projenin Kızılırmak tarafına bakan kısmında yer alacak 400 metrekarelik dükkanlardan A blok yapımı için ihale gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 4 yıldır üzerinde büyük ciddiyetle durarak planlanan Orta Ölçekli Sanayi Sitesi ve Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Bafra için rol model olacağına inandıklarını belirtti.

İlçede büyüme imkanı elde edemeyen üreticilerin yolunu açmayı hedeflediklerini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Dağınık ve birbirinden kopuk şekilde üretim yapan esnafımızı bir çatı altında toplayarak hem üretimi canlandırmayı hem de seri üretimi hızlandırmayı planlıyoruz. Yeterli imkana sahip olmayan vatandaşlarımızın üretimde yaşadıkları sıkıntıları asgari düzeye indirmek, daha iyi şartlarda üretim yapmasını kolaylaştırarak pazarlayabileceği alanları oluşturmak, bunun akabinde hem firma sahibinin hem de çalışanların refah seviyesini yükseltmek için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Merdiven altı imalat ve çalışma usullerine son vererek daha güvenli üretici-tüketici dengesi oluşturmayı temel alıyor, bir an önce gerçekleştirebilmek için yolumuza devam ediyoruz."