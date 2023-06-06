Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bafra'da LPG otogaz taşıt dolum personeline yönelik eğitim düzenlendi

Bafra'da LPG otogaz taşıt dolum personeline yönelik eğitim düzenlendi

Ekonomi Haberleri

Samsun'un Bafra ilçesinde Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Baş'ın eğitmenliğinde LPG otogaz taşıt dolum personeline yönelik Yönetim Sertifika Eğitimi düzenlendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde LPG otogaz taşıt dolum personeline yönelik Yönetim Sertifika Eğitimi düzenlendi.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğindeki eğitim, Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Baş'ın eğitmenliğinde gerçekleştirildi.

Baş, gaz ve diğer yakıtlar hakkında açıklamalarda bulunarak, LPG piyasası hukuki düzenlemeleri ve standartlar, iş sağlığı güvenliği ve çevrenin korunması, LPG'nin teknik özellikleri, tesisat elemanları ve dikkat edilmesi gereken kurallar, dolum sırasında uyulması gereken kurallar, yangın güvenliği, ilk yardım konularında bilgi aktardı.

Bafra TSO Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Türken, üyelerinin gereksinim duyduğu eğitim ve sertifikasyon programlarını gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu eğitim ile akaryakıt istasyonu işletmeleri olan üyelerimizin yanında çalıştırdıkları LPG pompa görevlisi personeli için zorunlu olan LPG otogaz istasyonları taşıt dolum personeli sertifika programını gerçekleştirmiş olduk." dedi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title