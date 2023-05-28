Bafra'da kışlık sebze hasadı tamamlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 110 bin dekar alanda yapılan kışlık sebze üretimi tamamlandı. Deprem nedeniyle tüketim düşüklüğü yaşansa da karnabahar, brokoli ve beyaz lahana gibi ürünler Rusya ve Ukrayna'ya ihraç edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde kışlık sebze hasadı tamamlandı.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda bu sezon 110 bin dekar alanda kışlık sebze üretimi yapıldığını söyledi.

Kışlık ürünlerin başında beyaz lahana, hibrit lahana, karnabahar, brokoli, ıspanak, pırasa, marul, turp geldiğini belirten Tosuner, ocak ayına kadar havaların sıcak gitmesi nedeniyle verim düşüklüğü yaşadıklarını anlattı.

Türkiye'nin 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli büyük bir deprem yaşadığını hatırlatan Tosuner, "Bafra Ovası'ndan depremin meydana geldiği illere de sebze sevk ediyorduk. Bu illerimize günlük ilçeden 500 tona yakın pazarımız vardı. Depremin ardından tüketim olmadığından Bafra Ovası'nda kışlık sebzelerde büyük düşüş yaşandı." dedi.

Tosuner, karnabahar, brokoli ve beyaz lahananın Rusya, Ukrayna gibi ülkelere gönderildiğini dile getirerek, kışlık sebzede Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ilçesi olduklarını ifade etti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin desteğini hiçbir zaman esirgemediğini vurgulayan Tosuner, şunları kaydetti:

"Yaz sezonu başladı, hububat ve çeltiği içine alırsak 280 bin dekar civarında alanda üretim yapılacak. Üretim şehriyiz. Doğal afetler sebebiyle mağdur olan çiftçilerimizin durumunu telafi edecek güce sahibiz. Devletimizin tarımda bizlere destek olacağına inanıyoruz. Bereketli, kazançlı bir yıl olmasını diliyorum."