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Bafra'da Karnabahar Hasadı Verim Düşüklüğüyle Devam Ediyor

Bafra'da Karnabahar Hasadı Verim Düşüklüğüyle Devam Ediyor
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Samsun'un Bafra ilçesinde 20 bin dekar alanda karnabahar hasadı sürerken, aşırı yağışlar verimi olumsuz etkiledi. Bafra Ziraat Odası Başkanı, geçen yıl 80 bin ton olan karnabahar hasadının bu yıl 50 bin tona zor ulaşacağını belirtti.

Samsun'un Bafra ilçesinde 20 bin dekar alana ekilen karnabaharın hasadı sürüyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda toplam 130 bin dekar alanda kışlık sebze üretimi yapıldığını söyledi.

Bu yıl ovada 20 bin dekar alanda karnabahar üretimi yapıldığını belirten Tosuner, "Ağustosta bir, eylülde iki defa yaşanan aşırı yağışlar, ovada verimi düşürdü. Dönüm başına 4 ton verim olan karnabaharda bu yıl 2 tonu bulma şansı yok. Geçen senelerde yılda 80 bin ton ürün alınırken, bu yıl 50 bin tonu zor bulur." dedi.

Ocak ve şubat aylarında ikinci ürünlerde hava şartları iyi olursa dekar başına 4 ton verime ulaşabilmeyi umut ettiklerini dile getiren Tosuner, "Tarladan 25 ila 30 liradan faturalı olarak komisyoncu ürünü alıyor. Bu ürün pazara gidene kadar yüzde 100 artış yaşanıyor. Bafra gibi üretim olan bir ilçede sofraya gidene kadar yüzde 100 artışı mantıksız görüyorum." ifadelerini kullandı.

Tosuner, hasat edilen karnabaharın yüzde 70'inin Doğu Karadeniz, yüzde 30'unun da İç Anadolu Bölgesi ile İstanbul ve Ankara'ya gönderildiğini belirterek, "Bafra'da çok büyük kayıp var. İkinci ekim yapıldı, yağış yaşandı, bundan da çiftçi zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanlığı tespit çalışmasını yaptı. Mağdur olan ve zararları tespit edilen çiftçiler destekleri bekliyor. Gerçek üreticiye destek verilmesi lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Ekonomi
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