Bafra'da Çiftçilere Tohum Dağıtımı Yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere ayçiçeği ve kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıldı.

Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen tohum dağıtım programına müdürlük personeli ve çok sayıda çiftçi katıldı. Etkinlikte, sulanamayan üst kesim alanlara kuru fasulye, orta kuşak alanlara ise yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

İl genelinde 2024 yılında 190 bin dekarda 42 bin 500 ton yağlık ayçiçeği üretildiği ancak kuraklık nedeniyle verimin 300-350 kilogramdan 220 kilograma düştüğü belirtildi. Bu yıl verim kaybının giderilmesi hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, proje kapsamında yapılan desteklemeler hakkında bilgi verdi. Sağlam açıklamasında, "Tarım ve Orman Bakanlığımızca Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzce desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında yağlık ayçiçeği ve kuru fasulye tohumu dağıtımını gerçekleştirdik. Üst kesimlerde sulanamayan alanlarda ve orta kuşakta yağlık ayçiçeği tohumu, suyun bulunduğu alanlarda ise kuru fasulye tohumu çiftçimize ulaştırıldı" dedi.

"2024'te kuraklık verimi düşürdü"

İlimizde yağlık ayçiçeği üretiminin 190 bin dekar alanda 42 bin 500 ton olarak gerçekleştiğini belirten Sağlam, "2024 yılında kuraklık nedeniyle verim ortalama 300-350 kilogramdan 220 kilograma kadar düştü. Ancak bu yıl bu sorunun ortadan kalkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Destek tutarı bin liraya yaklaştı"

Yeni destekleme modeline de değinen Sağlam, "Yağlık ayçiçeğinde temel destek 366 lira, planlı üretim desteği 366 lira, yerli tohum kullanım desteği 146 lira olmak üzere toplam destek miktarı bin liraya yaklaşıyor. Ayrıca, 2. Maddenin 11. Fıkrası kapsamında üretim sonunda fark ödemesi desteği de çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak" diye konuştu.

"Bakliyat evimizin olmazsa olmazı"

Kuru fasulye üretimiyle ilgili bilgi veren Sağlam, "İlimizde 9 bin 127 dekar alanda bin 200 ton kuru fasulye üretimi yapılıyor. Beslenme alışkanlıklarımızda bakliyat ürünleri olmazsa olmazlarımız arasında. Bu nedenle hem küçük arazilerde hem de sulama imkanı olan üst kesimlerde kuru fasulye üretimini destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Sağlam, kuru fasulye üretiminde 2025 yılı için temel destek, planlı üretim destekleri ve tohumluk kullanım desteği dahil toplamda önemli bir katkının sağlandığını ifade etti.

"Çiftçimize desteğimiz sürecek"

"Bafra ilçemizde özellikle ovada değil, üst kesimlerde yapılabilecek tarımsal faaliyetlere yönelik çiftçilerimizin projelerine destek veriyoruz. Bakanlığımızın desteği sonuna kadar sürecek" diyen Sağlam, 11-13 Nisan tarihlerinde yaşanan don olayına da değinerek, "Çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. TARSİM'le birlikte ön tespitlerimizi yapıyoruz. Mayıs ayında genel durum netleşecek. Sigortası olmayan üreticilerin zararları da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda karşılanacak" ifadelerini kullandı. - SAMSUN