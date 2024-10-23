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Bafra'da Çiftçilere 625 Bin Brokoli Fidesi Dağıtıldı

Bafra'da Çiftçilere 625 Bin Brokoli Fidesi Dağıtıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde, çeltik sonrası ikinci ürün olarak yetiştirilmek üzere 625 bin adet brokoli fidesi çiftçilere dağıtıldı. Dağıtım, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında yapıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik sonrası ikinci ürün olarak yetiştirilmek üzere çiftçilere 625 bin adet brokoli fidesi dağıtıldı.

Brokoli fidesi dağıtım töreni Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleşti. 2022 yılında uygulanmaya başlanan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde yüzde 65'i devlet, yüzde 25'i çiftçi katkısı ile Bafra ilçesinde 11 mahallede 18 çiftçiye 250 dekarlık alan için 625 bin brokoli fidesi dağıtıldı. Fideler, çeltik ekili arazilerde ikinci ürün olarak yetiştirilmek üzere kullanılacak.

Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Tarım ve Orman Bakanlığımız Bütün Üretim Genel Müdürlüğümüzce Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilerimize çeltiğin yerine ikinci ürün olarak kışlık sebze ekiminde kullanılması üzerine 625 bin adet brokoli fidesinin dağıtımını yaptık. Burada amacımız biliyorsunuz Bafra ilçemizde, Samsun'da yılda 2-2,5 ürün alınan topraklarımız var. Burada çeltik alanlarımızda daha önceki yerlerde bir sonraki yıla kadar bir ekim yapılamıyordu. Ama damla sulamayla ve yavan arazilerden ayrı alanlarda sebze üretiminin arttırılmasını hedefliyoruz. Daha doğrusu tarlanın o dönemde boş kalmaması için çalışmalar yapıyoruz. Bölgemize baktığımızda özellikle Samsun'daki bu sebze alanlarımızın yüzde 90-95'i Bafra ilçemizde yapılmaktadır. Yıllık yaklaşık 1 milyon tonu aşkın, 1 milyon 50 bin ton gibi bir sebze üretimimiz var. 150 bin dekar alanda kışlık ve yazlık sebze olmak üzere üretim var. Daha önce ihracata giden sebzelerimiz analiz için Mersin'e gidiyordu. Bugün Samsun'daki analiz laboratuvarımızda da analizleri yapılmaktadır. Çiftçilerimizin gerek sera olsun, gerek Bafra'ya yapılan OSB'de 30 parselinin hizmete geçmesi ile istediğimiz zamanda istediğimiz sebzeyi üreterek ihracatta lazım olan ürünleri de bulacağız" dedi.

Törene Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve üreticiler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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