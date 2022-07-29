Bafra'da ayçiçeği tarlalarında tırtıl görüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bafra'da ayçiçeği tarlalarında tırtıl görüldü

Bafra'da ayçiçeği tarlalarında tırtıl görüldü

Bafra'da ayçiçeği tarlalarında tırtıl görüldü Samsun'un Bafra ilçesinde ayçiçeği tarlalarında görülen tırtıl üreticileri alarma geçirdi.

 - Güncelleme:

Bafra'da ayçiçeği tarlalarında tırtıl görüldü

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde ayçiçeği tarlalarında görülen tırtıl üreticileri alarma geçirdi. Üreticiler tırtılının ayçiçeğine büyük zarar verdiğini belirterek mücadele için yardım istediler.

Bafra'da 22 mahallede 13 bin dekar alanda ekilen ayçiçeği tarlalarında tırtıl görüldü. Yaptıkları ilaçlama sonucunda bir sonuç elde edemediklerini söyleyen üreticiler kendilerine yardım edilmesini istiyor. KARADENİZBİRLİK Vezirköprü Müdürü Fenni Çitçi de ayçiçeği ekili alanlarda inceleme yaptı.

Üretici Salih Erken, "Aslında ayçiçeklerini ilaçladık ama ilaçladığımız halde yine bir sonuç alamadık. Bunun başka türlü bir denetimi varsa gelsinler, yerinde görsünler. Bu tırtılın ilacı nedir, var mı yok mu? Bunu bir şekilde imha etmek zorundayız. Yoksa bu çiçekler büyük zarar görecek, verim düşecek. Dronla ilaç attık ama bir sonuç alamadık. Tırtıllar gittikçe çoğalıyor. İlaçlama konusunda yardım istiyoruz" dedi.

Trakya'da görünen tırtıl değil

Gereken yerlere müracaat ettiğini söyleyen ayçiçeği üreticisi Saffet Çetin ise "İlçe tarım yetkilileri incelemeye geldi. 'Trakya'da görünen tırtıl değil, başka bir tırtıl' dediler. İlaçlama için yardım bekliyoruz. Ayçiçeği tarlalarının ilaçlanmasını istiyoruz. Tırtıla karşı hangi ilaçları kullanacağız, biz bu konuda devletimizden yardım bekliyoruz. Biz mücadele cerdik. Dronla ilaçladık hatta bal arılarına zarar vermemek için özellikle gece 24.00'ten sonra bu ilaçlamayı yaptık. Yalnız kendi halimizde bu güce yetişemeyeceğimiz için destek bekliyoruz. Şu anda yüzde 30 kaybımız var. Devletimizden ricamız ilaç ya da ilaçlama konusunda bize yardımcı olsunlar" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Ekonomi

Hisarcık Samsun Bafra Yerel Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title