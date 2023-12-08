Bafra'da Arı Yetiştiricilerine Kovan ve Malzeme Dağıtıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklı İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin ortaklaşa yürüttüğü "Bafra Sarpın mahallesi Arı Yetiştiricilerinin Kalkındırılması Projesi" kapsamında 15 arı yetiştiricisine 150 adet arılı kovan ve arıcılık malzemeleri dağıtıldı.

500 bin lira olan proje bedelinin yüzde 20'si üretici katkısı olarak hazırlanan proje kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle 15 arı yetiştiricisine 150 adet arılı kovan ve arıcılık malzemeleri teslim edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş yaptığı konuşmada, "Bafra ilçemizin bitki florasının çok güzel olduğundan ayrıca ılıman geçen bir kış mevsiminden dolayı kışlamak üzere diğer bölgelerden arıcılar çok gelmekte. Daha sonra bu bölgemizden diğer bölgelere hareket etmekteler. İlçemizde 121 tane arıcımız mevcut olup 10 bin 500 civarında arılı kovanımız bulunmakta, yaklaşık olarak 15 kilogram bal tahtası yapılmaktadır. Biz özellikle yukarı kısmın zengin bitki örtüsü ve özellikle az kimyasal ilaç kullanımından yola çıkarak Sarpın Mahallemizde arıcılık projesi gerçekleştirdik" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise "Samsun ilimize 2022 üretiminden dolayı 2023 yılında 500 milyon lirayı geçen bir destek ödemesi yaptık. Üreten herkesi desteklemeye, sadece tarımın hayvancılık veya arıcılıkla ilgili kısmına değil gerek bitkisel üretim gerek hayvancılık gerek balıkçılık ne varsa destek vermeye hazırız. Bizim bu bölgemiz aslında bu bitki örtüsüne sahip, orada çok uygun bir yapımız var. Teşvik edildiği takdirdi, arıcılıkta hızlı bir şekilde diğer bölgelerde olduğu gibi burada da mutlaka yayılacaktır" diye konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, "Baframız nasıl tarımda Türkiye'mizin diğer illerine, ilçelerine örnek olmuşsa, arıcılıkta da örnek olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen de "Sarpın Mahallesi'nde kuru fasulye ile ilgili bir çalışma yapmıştık. En uzak mahallelerimizden bir tanesi. Bir ucunda Vezirköprü, bir ucunda Havza var. Evet, uzak bir mahallemiz engebeli dağlık bir alan ama uygun projelerle giderseniz, uygun projeleri uygun yerlerde uygun insanlarla uygularsanız Fener'de, Kuşcular'da kazandığınız parayı da Sarpın'da kazanabilirsiniz. İşte bir proje insana hedef kitlesine ulaşıyor ve aş, ekmek olarak dönüyorsa o proje başarılı olmuştur. Sarpın'ın kuru fasulyesi çok meşhur. Ben Sarpın'ın balını da yedim. Harika bir balı var. Bu kovanlardan da bu kalitede ürünler alacağımızı düşünüyorum. Sarpın'ın kalkınması noktasına bir nefes olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Arı Yetiştiricilerinin Kalkındırılması Projesi kapsamında 15 arı yetiştiricisine 150 adet arılı kovan ve arıcılık malzemeler protokol tarafından dağıtıldı. - SAMSUN