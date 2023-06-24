Bafra'da 1250 kilogramlık kurbanlık için 140 bin lira talep ediliyor

Samsun'un Bafra ilçesinde satışa sunulan 1250 kilogramlık kurbanlık için 140 bin lira talep ediliyor. Bafra'da bulunan hayvan pazarında Kurban Bayramı için kurbanlıkların satışı sürüyor. Hasan Kapusuz, hayvanları arasında bulunan Simental cinsi 1250 kilogram ağırlığındaki sığırı için de 140 bin lira talep ediyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde satışa sunulan 1250 kilogramlık kurbanlık için 140 bin lira talep ediliyor.

Bafra'da bulunan hayvan pazarında Kurban Bayramı için kurbanlıkların satışı sürüyor.

Harız Mahallesi'nde besicilik yapan 70 yaşındaki Hasan Kapusuz, kurbanlık olarak yetiştirdiği hayvanları pazara getirerek satışa sundu.

Kapusuz, hayvanları arasında bulunan Simental cinsi 1250 kilogram ağırlığındaki sığırı için de 140 bin lira talep ediyor.

Hasan Kapusuz, AA muhabirine, 45 büyükbaş, 100 de küçükbaş hayvanını kurbanlık olarak satışa sunduğunu söyledi.

Hayvanlarından özellikle birinin oldukça büyük olduğunu belirten Kapusuz, "1250 kilogram geliyor. Hayvanlarımın hepsini doğal besledim. Açık havada arpa ve buğdayla besledim. Bu hayvanımı 140 bin liraya verebilirim. Kantarda tartacağız, öyle pazarlığa oturacağız. Bu hayvanımın üstüne hayvan pazarında daha değerli bir hayvan yoktur." diye konuştu.