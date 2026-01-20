BAE ve Özbekistan madencilik sektörünün geliştirilmesi için mutabakat anlaşması imzaladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Özbekistan, Özbekistan'ın madencilik sektörünün gelişimini desteklemek, sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek ve uzun vadeli ekonomik değer oluşturmak amacıyla mutabakat anlaşması imzaladı.

BAE'nin resmi ajansı WAM'a göre, anlaşma BAE Yatırım Bakanı Muhammed Hasan es-Suveydi ile Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşid Hocayev tarafından Abu Dabi'de imzalandı.

Mutabakat anlaşması, arama ve geliştirme faaliyetlerinden nihai üretim aşamasına kadar uzanan tüm madencilik değer zinciri boyunca yatırım faaliyetlerini kapsıyor.

Anlaşmanın, hükümet ve düzenleyici kurumlar, devlete ait yatırım şirketleri ve özel sektör kuruluşları arasında, sektör içindeki yatırım fonları ve uzman kuruluşlar aracılığıyla işbirliği için kurumsal bir çerçeve oluşturduğu belirtildi.

Anlaşmanın ayrıca enerji üretimi, yenilenebilir enerji çözümleri, elektrik şebekeleri, su sistemleri, ulaşım ağları ve lojistik altyapının geliştirilmesi dahil olmak üzere sektörün destekleyici altyapısının modernizasyonuna öncelik verdiği kaydedildi.

Mutabakat zaptının, sektörün dijitalleşmesini teşvik ettiği, yeniliği desteklediği ve sorumlu yönetişimde en iyi uygulamaların hayata geçirilmesi yoluyla uzun vadeli dayanıklılık ve sürdürülebilirliği güçlendirmeyi hedeflediği aktarıldı.

Haberde, BAE ile Özbekistan arasındaki ekonomik ilişkilerin ikili yatırımlardaki güçlü ivme sayesinde hızla büyüdüğü vurgulandı.

BAE'nin Özbekistan'daki yatırımlarının 2024 yılında yaklaşık 1,3 milyar dolara ulaştığı, bunun 700 milyon dolarının yenilenebilir enerji projelerine ayrıldığı ifade edilen haberde, halihazırda geliştirilmekte olan ortak projelerin toplam değerinin ise 4 milyar doları aştığı kaydedildi.