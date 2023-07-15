BAE ve Hindistan, yurt dışı para transferinde dirhem ve rupi kullanılması konusunda anlaşma imzaladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Hindistan, yurt dışı para transferinde dirhem ve rupi kullanılması konusunda anlaşma imzaladı. Anlaşma, tüm mevcut hesapların transferi ve izin verilen sermaye transferini kapsamaktadır. İki ülke arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması geçen yıl imzalandı ve petrol dışındaki ticaret anlaşmasının 2030 itibarıyla 100 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.