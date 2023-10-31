BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Ahmed al Zeyoudi, Türkiye'yi ekonomik, ticari ve yatırım olarak son derece önemli bir partner olarak gördüklerini belirtti. İki ülke arasındaki işbirliği ve ticaret hacminin arttığına dikkat çeken Zeyoudi, Türkiye'nin BAE'nin en iyi 10 ticari ortağından biri olduğunu söyledi.

BAE, Türkiye'yi ekonomik ve ticari olarak önemli bir partner olarak görüyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Ahmed al Zeyoudi, "BAE, bizim rehberliğimizde Türkiye'yi ekonomik, ticari ve yatırım olarak son derece önemli bir partner olarak görüyor." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye- Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda konuşan Zeyoudi, iki ülkenin geçmişinde 50 yıllık işbirliği bulunduğunu söyledi.

Türkiye-BAE İş Forumu sayesinde son derece olumlu gelişmelerin yaşandığını kaydeden Zeyoudi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BAE ve Türkiye arasında stratejik ortaklıklar ve buna benzer birçok konuda işbirliğinin iyi noktaya taşındığını görüyoruz. Son 2 yıla baktığımızda BAE üst düzey yöneticilerinin ve Türkiye'deki üst düzey yöneticilerin ziyaretleri neticesinde ortak iradenin sergilenmesiyle (ilişkilerin) daha iyi noktaya taşındığını görüyoruz. Geçen dönem kapsayıcı ekonomik işbirliği konusunda bir anlaşma yapılmış ve iki ülke arasında bu ortaklığın daha iyi noktaya taşındığını, ticari fırsatların ve yatırım fırsatlarının her iki ülke için sonuna kadar seferber edildiğini görüyoruz."

Thani Ahmed al Zeyoudi, bugünkü iş forumunun Türkiye ve BAE arasındaki ticarete ve karşılıklı yatırıma sunacağı katkıdan bahsederek, şunları kaydetti:

"İlişkilerimizin başarı oranına baktığımızda son derece iyi şekilde ilerlediğini görüyoruz. İki ülkenin üretim ve hizmet sektöründe ve dünya ticaretinde son derece önemli işbirlikleri gerçekleşiyor. BAE'nin en iyi 10 ticari ortağının bir tanesi Türkiye. Dış ticarete baktığımız zaman, rakamlara, son derece olumlu ilerliyor. Geçen sene petrol dışı ticaret 18 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2021 ve önceki yıllara göre kıyasladığımızda son derece güzel rakamlara eriştik. 2021'de BAE'nin Türkiye'ye yatırımı 7,8 milyar dolardı. BAE bizim rehberliğimizde Türkiye'yi ekonomik, ticari ve yatırım olarak son derece önemli bir partner olarak görüyor. İki ülkenin uluslararası anlamda önemli rolleri var."

"İkili ticari ilişkiler yeni boyutlar kazanacak"

DEİK Başkanı Nail Olpak da 1 Eylül'de yürürlüğe giren "Türkiye Cumhuriyeti-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA)" ve bugün imzalanan "Türkiye-BAE Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 1. Dönem Toplantısı" sayesinde ikili ticari ilişkilerin yeni boyutlar kazanacağını dile getirdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin olabildiğince dengeli bir şekilde artması gerektiğini ifade eden Olpak, iş dünyası olarak sorumluluklarının farkında olduklarını kaydetti.

Olpak, "Sözlerimi dostlarımızın bir atasözüyle bitireceğim. 'Yağmurun anlamı, ağaçlar meyvelerini verdiği zaman anlaşılır.' İş dünyaları olarak, suladığımız ağaçların meyvelerini alacağımız inancıyla, DEİK olarak Abu Dabi Ekonomik Kalkınma Departmanı'yla imzaladığımız iyi niyet anlaşmasının hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Türkiye ile stratejik bir ilişkiye sahibiz"

BAE'nin Türkiye Özel Temsilcisi Sultan bin Saees al Mansoori ise 50 yıllık geçmişe sahip olan Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki sürecin stratejik bir ilişkiye dönüştüğünü belirterek, ülke liderlerinin karşılıklı ziyaretleriyle ilişkilerin daha iyi bir noktaya ulaştığını vurguladı.

Türkiye-BAE İş Forumu'nda ticari ilişkileri artıracak uygulama örneklerinin ele alındığını aktaran Mansoori, iki ülkenin sadece ekonomik değil siyasi ilişkilerinin de gelişmesinin bölge açısından olumlu etkileri olacağını vurguladı.

Mansoori, BAE'nin tüm dünyada yatırım faaliyetleri olduğunu belirterek, Türkiye'ye hedeflenen 50 milyar dolarlık yatırımın farklı alanlarda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Abu Dabi Ticaret ve Sanayi Odası Üst Yöneticisi (CEO) Ahmed Khalifa al Qubaisi de iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını kaydederek, ticari ilişkilerin ivme kazandığını söyledi. Qubaisi, ticaret hacmini ve karşılıklı yatırımları zenginleştirerek artırmak için kendilerinin ortaklığa hazır olduklarını ifade etti.

Forumda, DEİK ile Abu Dhabi Ekonomik Kalkınma Departmanı, Yıldız Teknopark ile Sharjah Araştırma Teknolojisi ve İnovasyon Parkı (SRTIP), World Business Angel Forum (WBAF) ile SRTIP arasında işbirliği anlaşması imzalandı.