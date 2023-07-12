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BAE, Pakistan Merkez Bankasına 1 Milyar Dolar Mevduat Yatırdı

Ekonomi Haberleri

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşmasının ardından Pakistan Merkez Bankasına 1 milyar dolar mevduat yatırdı. Pakistan, son 2 günde toplamda 3 milyar dolar finansal destek aldı.

Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE), Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşmasının ardından Pakistan Merkez Bankasına 1 milyar dolar mevduat yatırdığı bildirildi.

Geo News televizyonundaki habere göre, Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, BAE'nin Pakistan Merkez Bankasına 1 milyar dolar mevduat yatırdığını söyledi.

Dar, BAE'nin yaptığı desteğe teşekkür ederek, bu finansal yardımın ülkenin döviz sorununun çözümüne yardımcı olacağını kaydetti.

Pakistan, son 2 günde toplamda 3 milyar dolar finansal destek aldı.

Suudi Arabistan da dün Pakistan Merkez Bankasına 2 milyar dolar mevduat yatırmıştı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, IMF ile anlaşmasının ardından Pakistan'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "CCC-"den "CCC" seviyesine yükseltmişti.

IMF Pakistan Misyon Şefi Nathan Porter, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, IMF ile Pakistanlı yetkililerin 9 aylık süreyle 3 milyar dolar stand-by düzenlemesi konusunda anlaştığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Ekonomi

Birleşik Arap Emirlikleri Pakistan Ekonomi Haberler

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