BAE, Pakistan'daki Karaçi Limanı terminallerini kiralamak istiyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Pakistan'daki Karaçi Limanı terminallerini, 50 yıllığına kiralamak istediği bildirildi. Abu Dabi Limanları Grubu (AD Ports Group), Karaçi Limanı terminallerini, 50 yıllığına Pakistan'dan kiralamak için teklifte bulundu. Pakistan'ın en büyük limanı olan Karaçi Limanı'nda, ülkedeki kargo hareketliliğinin yüzde 60'ı yürütülüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Pakistan'daki Karaçi Limanı terminallerini, 50 yıllığına kiralamak istediği bildirildi.

The Express Tribune gazetesindeki habere göre, Abu Dabi Limanları Grubu (AD Ports Group), Karaçi Limanı terminallerini, 50 yıllığına Pakistan'dan kiralamak için teklifte bulundu.

Teklife göre, Abu Dabi Limanları Grubu, anlaşmanın tamamlanmasının ardından 45 iş günü içerisinde Pakistan'a 50 milyon dolarlık peşin ödeme yapacak. Pakistan, firmanın işgal ettiği saha alanına göre yıllık konteynerler için metrekare başına 3,21 dolar ücret alacak.

Bununla birlikte bazı kabine üyelerinin, kiralamanın 25'er yıllık iki dönem şeklinde yapılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Pakistan'ın en büyük limanı olan Karaçi Limanı'nda, ülkedeki kargo hareketliliğinin yüzde 60'ı yürütülüyor.

Bu anlaşma sağlanırsa, geçen yıl çıkarılan yasa kapsamında, Pakistan'ın acil durum fonu almak için ihale süreci düzenlemeden yapacağı ilk kiralama işlemi olacak.

IMF ile anlaşma

Pakistan, 2019'da IMF ile 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık kurtarma paketi için anlaşmıştı. Taraflar, geçen yıl yeniden masaya otururken IMF, toplam kredi miktarının 6 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkarıldığını açıklamıştı.

Anlaşma kapsamında IMF, şartların sağlanması halinde Pakistan'a 1,17 milyar dolar tutarındaki krediyi serbest bırakacağını duyurmuştu. Kredinin serbest bırakılmasına ilişkin Şubat 2022'de tekrar başlayan görüşmelerde, henüz ilerleme kaydedilemedi.

Hükümet, IMF ile anlaşmanın bu ay gerçekleşeceğini öngörüyor.