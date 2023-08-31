BAE'nin petrol dışı dış ticaretinde yüzde 14,4 artış kaydedildi

BAE Devlet Başkanı Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum, 2023 yılının ilk yarısında ülkenin petrol dışı dış ticaretinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,4 artış kaydedildiğini açıkladı. BAE'nin en büyük ticaret ortağı Çin olurken, altın ihracatı en yüksek büyümeyi kaydetti.

DUBAİ, 31 Ağustos (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum, 2023 yılının ilk yarısında ülkenin petrol dışı dış ticaretinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,4 artış kaydedildiğini açıkladı.

Maktum, önceden Twitter olarak bilinen X platformu üzerinden Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yılın ilk yarısında ülkenin petrol dışı dış ticaretinin 1,239 trilyon BAE dirhemine (yaklaşık 337 milyar ABD doları) ulaştığını ve bu yıl 2,5 trilyon dirhemi aşmasının beklendiğini söyledi.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre BAE'nin en büyük ticaret ortağı Çin olurken, onu Hindistan, ABD, Suudi Arabistan ve Türkiye izledi.

BAE'nin en çok ihraç ettiği ürünler listesinin başında altın, alüminyum, yağ, sigara, bakır tel ve mücevherat yer alırken, altın ihracatı bu dönemde yüzde 40,7 artışla 218,3 milyar dirheme ulaşarak en yüksek büyümeyi kaydetti.

Altın ihracatının BAE'nin petrol dışı dış ticaretine katkısı yüzde 17,6 oldu. Bu oran 2022 yılının aynı döneminde yüzde 14,3 seviyesindeydi.