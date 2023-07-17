BAE ile Japonya 23 anlaşma imzaladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Japonya'nın, kamu ve özel sektörleri kapsayan 23 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi. İmzalanan anlaşmalar yenilenebilir enerji, sağlık, teknoloji, çevre, ulaşım, altyapı ve sanayi alanlarını kapsamaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Japonya'nın, kamu ve özel sektörleri kapsayan 23 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkesini ziyaret eden Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile bir araya geldi.

Başkent Abu Dabi'deki Vatan Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede ikili işbirliği ve bölgesel konular ele alındı.

Bin Zayid, görüşmede, bu ziyaretin 50 yıllık geçmişe sahip iki ülke arasındaki ilişkilere yeni bir atılım yapmasını beklediklerini dile getirdi.

Bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunan Bin Zayid ve Kişida, bölgesel ve uluslararası istikrar ile barışın korunması için krizlerin diplomatik ve diyalog yollarıyla çözülmesinin önemine vurgu yaptı.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında ortak ticari ve yatırımları artırma çabaları doğrultusunda 23 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

Söz mutabakat zaptı ve anlaşmaların yenilenebilir enerji, sağlık, teknoloji, çevre, ulaşım, altyapı ve sanayi alanlarını kapsadığı belirtildi.

BAE ve Japonya arasındaki karşılıklı ticaret hacmi 2022 yılında 14,7 milyar dolara ulaşmıştı. Dolayısıyla Japonya, BAE için dünyada en önemli 10 ticaret ortağından biri olarak görülüyor.

Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından BAE'ye geçen Japonya Başbakanı Kişida'nın, Katar ziyaretiyle Orta Doğu turunu tamamlaması bekleniyor.

Suudi Arabistan ile Japonya dün aralarında yenilenebilir enerji, teknoloji ve tarım olmak üzere 26 anlaşma ve protokol imzalamıştı.