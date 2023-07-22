BAE, IDEF 2023'e katılacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İstanbul'da düzenlenecek IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na (IDEF 2023) katılacağını açıkladı. BAE Savunma Şirketleri Konseyi bünyesinde birçok kurum ve savunma sanayi şirketiyle fuara katılacak olan BAE, ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İstanbul'da düzenlenecek IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na (IDEF 2023) BAE Savunma Şirketleri Konseyi bünyesinde birçok kurum ve savunma sanayi şirketiyle katılacağını açıkladı.

Ülkenin resmi haber ajansı WAM'a göre, BAE, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek IDEF 2023'e hükümete bağlı Tevazun Konseyi Genel Sekreteri Tarık Abdurrahman el-Huseni başkanlığındaki üst düzey bir heyetle katılacak.

Fuarda, BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanlığı ile Abu Dabi Ekonomik Kalkınma Dairesinin yanı sıra BAE'nin önde gelen savunma sanayi şirketleri de temsil edilecek.

BAE Savunma Şirketleri Konseyi Genel Müdürü Enes Nasır Said el-Uteybe, IDEF 2023'e katılımın BAE-Türkiye ilişkilerindeki derinlik ve sağlamlığı yansıttığını belirtti

Uteybe, mart ayında imzalanan BAE-Türkiye Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi arzu ettiklerini dile getirdi.

Türkiye ile BAE arasında 3 Mart'ta Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalanmıştı.