BAE, elektrikli araç politikasını açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), enerji tüketimini ve karbon emisyonlarını azaltmak için elektrikli araç politikasını açıkladı. Politika, elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmayı, altyapı inşa etmeyi ve geri dönüşümü teşvik etmeyi hedefliyor.

DUBAİ, 14 Temmuz (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), enerji zengini bir ülke olarak ulaşım sektöründe enerji tüketimini ve karbon emisyonlarını azaltma amacıyla elektrikli araç politikasının ana hatlarını açıkladı.

BAE'nin resmi WAM Haber Ajansı'nın Perşembe günü bildirdiğine göre BAE kabinesi tarafından onaylanan söz konusu politikanın ayrıntıları, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Suheyl el-Mezrui tarafından paylaşıldı.

Haberde bakanın, BAE'nin elektrikli araçların kullanımını yaygınlaştırmak ve satışlarını artırmak, elektrikli araç kullanımına yönelik dünya standartlarında altyapı inşa etmek ve elektrikli araç bataryalarının yerelde geri dönüşümü için yasal ve teknik düzenlemeler yapmak üzere "ekonomik, çevresel ve sosyal teşvikler" sağlayacağına ilişkin sözlerine yer verildi.

Söz konusu politikanın uygulanmasıyla BAE hükümetinin, özel sektör ortaklarıyla işbirliği yaparak elektrikli araçlar için bir şarj istasyonu ağı oluşturmayı, böylelikle ülkenin ilgili sektörlerdeki rekabet gücünü artırmayı hedeflediği belirtildi.

Haberde söz konusu politikanın, ülkenin 2050 yılına kadar ulaştırma sektöründeki enerji tüketimini yüzde 40, karbon emisyonunu ise 10 milyon ton azaltma hedeflerine ulaşmasına ve trafikteki toplam araçlar arasında elektrikli araçların payının yüzde 50'ye çıkarılmasına yardımcı olacağı da dile getirildi.