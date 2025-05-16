BAE, ABD'ye 1,4 Trilyon Dolarlık Yatırım Yapacak

BAE, ABD'ye 1,4 Trilyon Dolarlık Yatırım Yapacak
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ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) önümüzdeki on yıl içinde ABD'ye 1,4 trilyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Trump, yatırımların yapay zeka ve bilişim sektörlerinde gelişim sağlayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'ye on yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Abu Dabi'deki El Vatan Sarayı'nda BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü. Trump, Al Nahyan ile ikili görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, BAE'nin ABD'ye on yılda yapacağı 1,4 trilyon dolarlık yatırım için teşekkür etti. ABD için geleceğe dönük toplam 10 trilyon doların üzerinde yatırım sözü aldıklarını belirten Trump, yatırımların yapay zeka ve bilişim sektörlerinde gelişime dönüşeceğini belirtti.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan da "Gelecek 10 yıl içerisinde ABD ile 1,4 trilyon dolarlık yatırım planlıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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