BAE, 2030 yılına kadar ekonomisini ikiye katlamayı hedefliyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, ülkenin 2030 yılına kadar gayrisafi yurtiçi hasılasını ikiye katlayarak 800 milyar ABD dolarının üzerine çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

DUBAİ, 21 Temmuz (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, ülkesinin 2030 yılına kadar gayrisafi yurtiçi hasılasını ikiye katlayarak 800 milyar ABD dolarının üzerine çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

El-Mari Perşembe günü Bloomberg Televizyonu'na verdiği röportajda, "2030 yılı sonuna kadar ekonomimizi ikiye katlayarak 3 trilyon dirheme (817 milyar dolar) çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan, bu hedefe ulaşmak için ülkenin yıllık yüzde 7'lik bir ekonomik büyümeye ulaşması gerektiğini söyledi.

Ülkenin Federal Rekabet Edebilirlik ve İstatistik Merkezi tarafından açıklanan rakamlara göre, ülke ekonomisi 2022 yılında yüzde 7,9 büyüyerek 1,62 trilyon dirheme ulaştı.

Büyüme kısmen yüksek ham petrol fiyatları ve artan üretim sayesinde oldu.