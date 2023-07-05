BAE, 2022'de tarihindeki en yüksek doğrudan yabancı yatırım düzeyine ulaştı

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, ülkesinin 2022 yılında 23 milyar dolarla tarihindeki en yüksek doğrudan yabancı yatırım düzeyine ulaştığını söyledi. BAE'nin bölgeye gelen küresel yatırımlarda başı çektiğini belirten Al Maktum, rapora göre BAE'nin ABD, İngiltere ve Hindistan'dan sonra toplam 997 proje ile dünyadaki en büyük dördüncü yeni proje yatırımı alıcısı olduğunu ifade etti.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, ülkesinin 2022 yılında 23 milyar dolarla tarihindeki en yüksek doğrudan yabancı yatırım düzeyine ulaştığını söyledi.

Al Maktum sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü'nün (UNCTAD) 2023 Dünya Yatırım Raporu'nda yer alan BAE'yle ilgili bilgileri paylaştı.

BAE'nin bölgeye gelen küresel yatırımlarda başı çektiğini belirten Al Maktum, rapora göre BAE'nin ABD, İngiltere ve Hindistan'dan sonra toplam 997 proje ile dünyadaki en büyük dördüncü yeni proje yatırımı alıcısı olduğunu ifade etti.

Al Maktum, "Bu yıl doğrudan yabancı yatırımı için yeni rekor rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Körfez ülkeleri, 2015'te ham petrol fiyatlarında yaşanan çöküşle başlayan krizden bu yana ana gelir kaynakları petrole bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

Ekonomik çeşitlendirme programını sürdüren BAE de bu kapsamda turizm, sanayi, tarım ve teknoloji sektörlerine odaklanarak petrol dışı ekonomiyi ilerletmek için adımlar atıyor.