Badem fidanı dağıtım töreni, Gülnarlı üreticilerin yüzünü güldürdü

Tarımsal destek hamlelerini sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Badem Fidanı Dağıtım Töreni' ile Gülnarlı üreticilerin yüzünü güldürdü. Tören bünyesinde 113'ü kadın 305 Gülnarlı üreticiye toplam 9 bin 149 adet badem fidanı desteği verildi. Toplamda ise yıl genelinde ilde 533 üreticiye toplam 15 bin 986 adet badem fidanı teslim edildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer dağıtım töreni öncesinde 3 ay önce görevine başlayan Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı'yı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Çalışan aileler için büyük kolaylık sağlayacak olan Gülnar Çocuk Gelişim Merkezi ile Gülnar Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi için de çağrı yapan Seçer, Kaymakam Yaktı'nın katkılarını beklediklerini söyledi. Seçer kaymakamlık ziyaretinin ardından badem fidanı dağıtım töreninde üreticilerle bir araya geldi.

"Görevimiz; emek eden ve çalışan üreticilere destek olmak"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 'Fide, Fidan, Soğan Dağıtımı' projesi bünyesinde Gülnar ilçesindeki 'Badem Fidanı Dağıtım Töreni'nde konuşan Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir belediyesi olarak görevlerinin, emek eden ve çalışan üreticilere destek olmak olduğunu vurguladı. Tarımı önemsediklerinin ve tarımın kendileri için çok değerli olduğunun altını çizen Seçer, kendisinin de ziraat mühendisi olduğunu hatırlattı. Tarımı gayet iyi bildiğinden söz eden Seçer, "Sizler de tarımı, hayvancılığı biliyorsunuz. Mersin bir tarım bölgesi. Gülnar tarımın ve hayvancılığın olduğu bir bölge. İnsanların geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Biz tarımda önemli destekler yaptık. Bugün burada badem fidanı dağıtacağız. Mersin'de çiftçilerimize, üreticilerimize bugüne kadar toplam 1 buçuk milyon fide-fidan dağıttık. Bunun 175 bin adetini Gülnar'da dağıttık. Yine bugün burada 113'ü kadın, 305 üreticimize 9 bin 149 adet badem fidanı dağıtacağız. Bereketli olsun" dedi.

"Tarlada izimiz, harmanda yüzümüz var"

Bugüne kadar Mersin'de toplam 34 bin 212 adet badem fidanı dağıtımı yaptıklarının altını çizen Seçer, bu sayının 2024, 2025 ve 2026 yıllarında da artarak devam edeceğini kaydetti. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerden de söz eden Seçer, "Tarlada izimiz, harmanda yüzümüz var. Halkın karşısına çıkarız. 4 buçuk yıldır hizmet ettik. Mevcut imkanlarımızı en iyi şekilde kullandık. Gece-gündüz demedik, borç-harç var, paramız yok demedik. Pandemi, deprem demedik, hiçbir bahane üretmedik. 'Biz güçlüyüz. Çalışkan insanlarız. Güçlü belediyeyiz, güçlü belediye başkanıyız. Hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Mevcut imkanlarımızı en iyi şekilde kullanacağız' dedik. Hep beraber daha da güzel günlere yürüyeceğiz. Mersin'imize ve ülkemize hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Gülnar'a hizmetlerimiz devam edecek"

Gülnar'da atalık nohut desteği alanında çalışmalar yaptıklarını kaydeden Seçer, Mersin'de toplam 254 kilometre sulama borusu dağıttıklarını ve bunun da 7 bin 410 metresini Gülnar'a verdiklerini ifade etti. 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' hayvancılık projesinden de söz eden Seçer, Gülnar'da da 19 ailenin bu destekten faydalandığını vurguladı. Gülnar'da büyükbaş hayvan yetiştiricilerini de desteklediklerinin altını çizen Seçer, her yıl 60 aileye kaba yem dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Toplam 60 ton yem dağıtımı yaptıklarını ifade eden Seçer, ekipman dağıtımı, arı üreticilerinin desteklenmesi, güneş paneli gibi destekleri de Yörük ailelere verdiklerini ifade etti. Tarımsal desteklerin de çoğalarak devam edeceğine dikkat çeken Seçer, yol hizmetlerinden de söz ederek Gülnar'da 9 bin ton sıcak asfalt kullandıklarını duyurdu.

"Gülnar'ın içme suyu ve kanalizasyon sorunu çözülecek"

Gülnar'ın en büyük sorunlarından olan içme suyu konusunda müjde veren Seçer, "MESKİ'nin Genel Kurulu vardı. Borçlanma yetkisini aldık ve finansmanını sağladık. Çok kısa süre sonra oranın inşaatını tekrar başlatarak Gülnarlıları kısa süre içinde Ilısu suyuyla buluşturacağız" dedi. Gülnar'ın kanalizasyon sorununu da çözüme kavuşturacaklarını belirten Seçer, "Gelecek 5 yıl içerisinde tüm bölgelerdeki arıtma, kanalizasyon ve bazı bölgelerdeki içme suyu hatlarını yapacağız. Sular İdaresi'ne bunun finansmanını sağladım. Mersin'e hayırlı olsun. Gelecek 5 yıl içerisinde bütün bu problemler çözülmüş olacak" ifadelerine yer verdi.

"Gülnar'a gelen öğrenci sayısı arttı"

Gülnar'da da diğer ilçelerde olduğu gibi eğitime büyük önem verdiklerini belirten Seçer, "Kurs merkezimizi ziyaret ettik. Orada 308 evladımız eğitim görüyor. Öğrencilerin 34'ü liseye, diğerleri üniversiteye hazırlanıyor. Mersin genelinde toplam 7 bin öğrencimiz var. Yaklaşık 4 bin 500'ü üniversiteye hazırlanan ve diğerleri de liseye hazırlanan öğrencilerimiz. Her yıl yaptığımız sınav sonuçları değerlendirmesinde en başarılı çocuklarımız Gülnar'dan çıkıyor" dedi. Eğitim alanındaki desteklere verdikleri önemi dile getiren Seçer, "Çocuklarımız, güzel okullara gitsinler, mühendis, avukat ve doktor olsunlar. Liderler, iyi siyasetçiler, bilim insanları çıksın. Bu Yörük diyarında vatanına, milletine, insanlığa faydalı evlatlar yetiştirelim diye öncelikle eğitim desteklerimizi Gülnar'a veriyoruz" diye konuştu.

Göreve geldikten sonra ilk öğrenci yurdunu Gülnar'a açtıklarını söyleyen Seçer, yurdun 120 kişi kapasite ile hizmet verdiğinden söz ederek, bunun sonucunda da Gülnar'da bulunan meslek yüksekokuluna tercihlerin arttığını sözlerine ekledi. Seçer, "Çocuklar kalacak yer sorunu var ise o okulu tercih etmez. Ama şimdi duydular ki Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar'a hem kız hem erkek öğrencilerimiz için çok güzel bir yurt açmış. Artık tercihlerini Gülnar için de yapıyorlar ve yurdumuz tam kapasite çalışıyor. Buraya dışarıdan ne kadar çok insan ve öğrenci gelirse, Gülnar'ın havasını değiştirir, hareketlilik olur, esnafın işi değişir" ifadelerini kullandı.

"Metro'yu Mersin halkının hizmetine sunacağız"

4 buçuk yıllık görev süreleri boyunca Mersin'e önemli hizmetler yaptıklarını hatırlatan Seçer, önümüzdeki 5 yıl da bu projelerin daha fazlasını yapacaklarını dile getirerek, kanalizasyondan atık su artıma ve içme suyu projelerine kadar birçok projenin finansmanın hazır olduğunu vurguladı. Metro hakkında da konuşan Seçer, "Mersin merkezde Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan Mersin Metrosunu hayata geçireceğiz. Mersin'i marka kent yapma yolunda önemli bir projeyi, gelecek dönem 5 yıllık süre içerisinde Mersin halkının hizmetine sunacağız" dedi.

"Üreticilerimizin böyle projelere talepleri oldukça fazla"

Ayvalı Mahalle Muhtarı Mehmet Yüksel Burkut ise üreticiler için tarımsal projelerin çok faydalı olduğunu dile getirerek, "Vahap Başkanımızın kendisi de ziraat mühendisi olduğu için iyi bilir. Üreticilerimizin bu projelere talepleri oldukça fazla. 2024 yılında bu projelerin devam etmesini istiyoruz" diye konuştu. Üretici Fatma Tufanoğlu da, Mersin Büyükşehir Belediyesinin çiftçinin ve üreticinin her zaman yanında olduğunu söyleyerek, "Bu yerli yerinde yapılan desteklerin gelecek dönemlerde de devam etmesini diliyorum" temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer tarafından üreticilere badem fidanları teslim edildi. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - MERSİN