Babalar Günü yaklaşırken kredi kartıyla hediye alışverişi artışta

Babalar Günü'ne kısa bir süre kala vatandaşların hediye telaşı başlarken, esnaf hediye alınırken kredi kartıyla ödemenin artışta olduğunu söyledi.

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü bu sene 18 Haziran'da kutlanacak. Babalarına hediyeler alarak sevgisini göstermek isteyen vatandaşlar esnafın yolunu tutarken, en çok rağbeti her zaman olduğu gibi gömlek, kravat, pantolon görüyor. Ancak vatandaşlar geçtiğimiz yılların aksine bu yıl hediyelerini nakit değil kredi kartıyla ödüyor. Eskişehir'de yıllardır erkek gömleği ve pantolon satışı yapan Ümit Tilki, Babalar Günü'nün yaklaşması dolayısıyla vatandaşların hediye telaşının başladığını aktardı. Kurban Bayramı için de hazırlık yapan vatandaşların Babalar Günü hediye almayı ikinci plana bıraktıklarını belirten Tilki, ağırlıklı olarak kredi kartıyla alışverişlerin gerçekleştiğini vurguladı.

"Vatandaş nakit parayla alışverişten ziyade kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştiriyor"

Son 3-4 gündür babalarına hediye almak için vatandaşların geldiğini ifade eden Tilki, "Babalar Günü'nün yaklaşması sebebiyle gömlek, pantolon ve kravat gibi değişilmez ürünlerimizin satışı başladı. Vatandaş geçen senelere göre biraz daha hediye alımında ikinci planda kalıyor. Kurban Bayramı'nın da yaklaşmasıyla insanların öncelikli alışveriş planları bayram için oluyor. Özellikle gençler babalarına gömlek, pantolon, kravat, kol düğmesi gibi hediyeleri tercih ediyorlar. Son 3-4 gündür babalar günü için hediye telaşı başladı. Vatandaş nakit parayla alışverişten ziyade kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz aylara nazaran alışverişlerde kart kullanımı daha artışta. Pazar gününe kadar satışlarımızın artacağını düşünüyoruz. Bir gömlek ve pantolon takımının fiyatı yaklaşık bin lirayı geçiyor. Vatandaşlar bütçesine göre uygun hediyelerini almaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR