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Baba Mesleği Ayakkabı Tamirciliğini Sürdürüyor

Baba Mesleği Ayakkabı Tamirciliğini Sürdürüyor
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Batman'da 43 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 63 yaşındaki Salih Bayar, teknolojinin gelişmesine rağmen baba mesleğini azimle sürdürmekte. Gençlerin eğitime yönelmesiyle çırak bulmanın zorluğuna dikkat çeken Bayar, artan maliyetler karşısında tamir işleriyle geçimini sağlıyor.

Batman'da 43 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 63 yaşındaki Salih Bayar, gelişen teknolojiye rağmen baba mesleğini azimle sürdürüyor.

Fatih Mahallesi'nde 43 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Salih Bayar, babasından devraldığı mesleğiyle müşterilerine kaliteli hizmet sunup hayatını idame ettiriyor. Mesleğe 20 yaşında başladığını belirten Bayar, zamana ve teknolojiye meydan okuyan bu meslekte artık çırak bulmanın oldukça zorlaştığını söyledi.

Eskiden mesleğe ilginin daha fazla olduğunu ifade eden Bayar, "Günümüzde gençler daha çok eğitimle ilgileniyor. Ayrıca eskiyle yeni arasında büyük fark var. Eskiden ayakkabılar daha ucuzdu, şimdi ise maliyetler arttı. Artan maliyetler vatandaşları ayakkabı tamiratına yönlendirdi. Yaptığımız tamiratlar sayesinde hem kendi geçimimizi sağlıyoruz hem de insanlara yardımcı oluyoruz. Kira, elektrik gibi masraflarımızı çıkarabiliyoruz. Çırak yetişmiyor, maliyetler artıyor. Ancak ben elimden geldiğince bu mesleği yaşatmaya çalışacağım" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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