Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Türkiye Enerji Kentleri Birliği'nin (EKB) Daimi Encümen Üyeliği görevine yeniden seçildi. Başkan Orhan, "Ülkemizin sahip olduğu enerjiyi sinerjiye dönüştürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Enerji Kentleri Birliği 2023 Yılı Meclis Toplantısı Denizli Büyükşehir Belediye ve Enerji Kentleri Birliği Başkanı Osman Zolan başkanlığında Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleşti. Adriana Termal Otel'de toplanan Enerji Kentleri Birliği Meclisi'nde 2022 yılının değerlendirmesinin yanında, Daimi Encümen Üyeliği seçimleri de yapıldı. Meclis toplantısında, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Türkiye Enerji Kentleri Birliği'nin Daimi Encümen Üyeliği görevine yeniden seçildi.

Başkan Orhan Yeniden Seçildi

Toplantıda birliğin 2022 yılı faaliyet raporu oybirliği ile kabul edilirken, Daimi Encümen Üyeliği seçimleri de gerçekleşti. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Türkiye Enerji Kentleri Birliği'nin Daimi Encümen Üyeliği görevine yeniden seçildi. Encümen heyetinde Başkan Orhan'la birlikte Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Ankara Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve Kırşehir Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu da yer aldı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Birliğe üye belediye başkanlarıyla da bir araya geldiğimiz Meclis buluşmamızda, şahsımızı Birlik Daimi Encümen Üyeliği görevine yeniden layık gören tüm belediye başkanlarımıza ve Meclis üyelerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Orhan'dan Enerji Vurgusu

Enerji Kentleri Birliği Encümen Üyesi ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, enerjiden yararlanılan her alanda yenilenebilir enerji kaynaklarının ağırlıklı olarak birlikte yer aldığı ve entegre olarak değerlendirildiği güvenli bir gelecek kurmayı hedefleyen birliğin, bu doğrultuda 25 yılı aşkın bir zamandır faaliyet gösterdiğini kaydetti. Başkan Orhan, "Şehrimiz ve Aziziye ilçemiz yenilenebilir enerji noktasında gerçekten de çok büyük potansiyellere sahip. Bu manada hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız da oldu. Enerjinin giderek artan önemi ve değeri, böylesi yatırımların ne kadar kıymetli olduğunu günümüzde çok daha anlaşılır bir hale getirdi. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, ilçelerimizin, şehirlerimizin ve kısacası Türkiye'nin sahip olduğu enerjiyi sinerjiye dönüştürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM