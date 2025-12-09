Azerbaycan Turizm Bürosu Türkiye Temsilcilik Ofisi İstanbul'da açıldı

Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Başkanı Fuad Nağıyev, Azerbaycan Turizm Bürosu (ATB) Türkiye Temsilcilik Ofisi'nin, Azerbaycan turizm markasının Türkiye'deki bilinirliğini artırmada önemli rol üstleneceğini söyledi.

ATB, Türk turizm sektörü ile işbirliğini güçlendirmek ve Azerbaycan'ın zengin turizm potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla İstanbul'daki Türkiye Temsilcilik Ofisi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Törende konuşan Fuad Nağıyev, temsilcilik ofisinin faaliyete geçmesinin iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişiminde yeni bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Temsilcilik ofisi ikili ilişkilerin etkin şekilde ilerlemesine katkı sağlayacak. Aynı zamanda bu ofis, Azerbaycan turizm markasının Türkiye'deki bilinirliğini artırmada önemli bir rol üstlenecek." ifadelerini kullandı.

Nağıyev ayrıca, Türk ziyaretçilerin Azerbaycan'a olan ilgisinin istikrarlı bir şekilde arttığını, son 5 yılda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkeye gelen yabancı ziyaretçiler arasında ikinci sırada yer aldığını söyledi.

"Gelecek yıl Çin ofisimizin açılışını yapacağız"

Tören sonrası konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Azerbaycan Turizm Bürosu Başkan Yardımcısı Reşad Aliyev, Azerbaycan'ın Türkiye ile turizm alanındaki işbirliğinin artarak sürdüğünü belirterek, "Bu turizm ofisinin açılışıyla birlikte turizm potansiyelini daha da arttıracağız." dedi.

Aliyev, Azerbaycan'ın turizm hacmine de değinerek şunları kaydetti:

"Bu potansiyeli rakamlarla da görebiliyoruz. 2025'in 11 ayında gelen turist sayısını geçen yılın aynı dönemine göre kıyasladığımızda yüzde 7'lik artış, uçuşların sayısında ise yüzde 17'lik bir artış var. En önemlisi turist harcamalarında yüzde 36'lık bir artış mevcut. Dünya genelinde de açılış aşamasında olan turizm ofislerimiz var. İnşallah gelecek yıl Çin ofisimizin açılışını yapacağız. Ama kardeş ülkemizde bu ilk ofisimiz ve buradan beklentilerimiz çok büyük."

"Karabağ'ı çok iyi bir turizm destinasyonuna çevirme niyetindeyiz"

Karabağ'da çok ciddi turizm altyapısı olduğunu dile getiren Aliyev, "Karabağ'la ilgili tanıtım kampanyalarımızı gerçekleştiriyoruz. Karabağ'ın her bir bölgesi ayrı bir turizm potansiyeli, ayrı bir güzelliği olan bölge." diye konuştu.

Karabağ'da havalimanlarının çalıştığını anımsatan Aliyev, "Bakü-Ağdam tren hattı çalışmaya başladı. Paralelinde de büyük tanıtım kampanyalarıyla Karabağ'ı çok iyi bir turizm destinasyonuna çevirme niyetindeyiz. Bu ziyaretçilerin içinde de Türk kardeşlerimizi görmekten çok memnun oluruz." dedi.

Törenin ardından Türkiye Temsilcilik Ofisi'nin açılışı için gala yemeği düzenlendi.

Açılış törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Narmin Mustafayeva, Azerbaycan Turizm Bürosunun CEO'su Florian Sengstschmid ile Türkiye ve Azerbaycan'dan sektör temsilcileri katıldı.