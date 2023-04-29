Azerbaycan Kahramanmaraş'ta 1000 konutluk mahalle inşa ediyor

Azerbaycan Kahramanmaraş'ta 1000 konutluk mahalle ve 24 derslikli ilkokulun temelini attı. Konutların 1 yıl içerisinde tamamlanacağı açıklandı.

AZERBAYCAN'ın Kahramanmaraş'ta yapacağı 1000 konutluk mahallenin inşası, 24 derslikli ilkokulun temelinin atılmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in video konferans ile katıldığı törende yer alan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, konutların 1 yıl içerisinde tamamlanacağını açıkladı.

Temeli atılan 24 derslikli Haydar Aliyev İlkokulu, 3 katlı olacak. İçerisinde çok amaçlı salonundan yemekhanesine, kantininden kütüphanesine kadar sosyal alanların da yer alacağı okul, fore kazıklar üzerine yapılıyor. Okulun temelinde 11 metre boyunda, 80 santimetre çapında 435 fore kazık kullanılacak.