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Azerbaycan'ın GL Group'u Türkiye'de Doğal Gaz Hissesini Satın Aldı

Azerbaycan'ın GL Group'u Türkiye'de Doğal Gaz Hissesini Satın Aldı
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Azerbaycan'ın özel enerji şirketleri grubu GL Group, Türkiye'de Doğal Gaz Geliştirme Projesinin yüzde 25 hissesini satın alarak önemli bir yatırım gerçekleştirdi. Kanada'nın Gazelle Energy Limited şirketinin F17-b4 ruhsatı üzerindeki hissesi, 145 kilometrekarelik alanda değerli gaz rezervleri ve geliştirme potansiyeli sunuyor.

Azerbaycan'ın özel enerji şirketleri grubu GL Group, Türkiye'de Doğal Gaz Geliştirme Projesinin yüzde 25 hissesini satın aldı.

Azerbaycan'ın ilk özel enerji şirketleri grubu olan GL Group, Türkiye'nin kuzeybatısındaki Trakya Havzası'nda yer alan F17-b4 ruhsatının yüzde 100 sahibi ve işletmecisi olan Kanada'nın Gazelle Energy Limited şirketinin yüzde 25 hissesini satın aldı. Söz konusu 145 kilometrekarelik blok, 65Bcf (2P) keşfedilmiş rezervi ve önemli bir geliştirme potansiyeli olan muhtemel bir sıkı gaz değerlendirme ve geliştirme alanını içeriyor. GL Group ayrıca Gazelle Enerji Yönetim Kurulu'nda da temsil olunacak.

Bu proje kapsamında, ruhsat alanındaki potansiyeli ortaya çıkarmak için ileri teknolojiler kullanılması hedefleniyor. Bu nedenle GL Group yöneticilerinin Kuzey Amerika ve Rusya'daki benzer sahaları geliştirme konusundaki deneyimi, onu Gazelle Energy için ideal bir ortak haline getiriyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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