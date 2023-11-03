Azerbaycan ile Özbekistan arasındaki ilişkiler konferansta masaya yatırıldı

Washington'da düzenlenen konferansta Azerbaycan ile Özbekistan arasındaki ekonomi ve diğer alanlarda gelişen ilişkiler ele alındı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığına dikkat çekildi ve iş adamlarının karşılıklı olarak yatırımlar yaptığı belirtildi. Ayrıca, Orta Asya'da güvenlik alanında da işbirliklerinin artırılmaya çalışıldığı vurgulandı.

NEW ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen konferansta Azerbaycan ile Özbekistan arasında ekonomi ve diğer alanlarda gelişen ilişkiler masaya yatırıldı.

Orta Asya-Kafkasya Enstitüsünde gerçekleşen konferansa, Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Hazar İbrahim, Özbekistan'ın Washington Büyükelçisi Furgat Sıddıkov ile Rusya ve Avrasya meseleleri konusunda Amerikalı bir uzman olan Frederick Starr katıldı.

Enstitü Müdürü Svante Kornel'in moderatörlüğünde gerçekleşen konferansta, Orta Asya üzerine çalışmaları bulunan Starr, Azerbaycan ve Özbekistan'ın iki Türk ve Müslüman halk olarak ortak bir geçmişe sahip olduklarına atıfta bulundu.

Starr, "Demek istediğim şu ki bu iki halk, İslam'ın farklı versiyonlarına sahip olsalar da bunca yüzyıl boyunca yoğun bir etkileşim içinde olmuşlardır. ve bugün konuştuğumuz bu konu yeni bir şey değil, bir restorasyondur." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin ticaret hacminin çok hızlı arttığına dikkat çekildi

Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim de Hazar Denizi'nin iki ayrı tarafında yer alan ve tarihi bağları bulunan iki ülke arasındaki ticaretin son yıllarda hızla geliştiğine vurgu yaparak "Ticaretin mevcut seviyesinden memnun değiliz. Ancak gidişata baktığınızda, örneğin geçen yıl, Özbekistan ile Azerbaycan arasındaki ticarette yüzde 50'nin üzerinde artış olduğunu görebilirsiniz." diye konuştu.

İki ülkenin iş adamlarının karşılıklı olarak yatırımlar yaptığını, bu yatırımlar sayesinde yakın zamanda ticaret hacminin çok daha büyüyeceğini dile getiren İbrahim, bunun küresel ölçekte etkisi olacağını belirtti.

İbrahim, şöyle devam etti:

"Eğer orta koridordan bahsediyorsak bu sadece Orta Asyalı dostlarımız, kardeş stratejik ortaklarımız, Azerbaycan kurultayları ve belki bir de Türkiye arasındaki ticaret yolu değil, Asya ile Avrupa arasında küresel etkiye sahip bir (ticari) koridordur. ve burada bence çok önemli olan şey, Hazar Denizi'ndeki enerji projeleri ve orta koridor da dahil olmak üzere yaptıklarımızın küresel etkisidir. Bunun çatışma değil, işbirliği amaçlı olduğudur. Yani eğer Ermenistan da karar verir ve entegre olmak isterse bunları paylaşabiliriz ve entegre edebiliriz."

Azerbaycan Büyükelçisi ayrıca, Orta Asya'da Özbekistan ve diğer bölge ülkeleriyle sadece ticari değil, güvenlik alanında da işbirliklerini artırmaya çalıştıklarını söyledi.

İbrahim, Özbekistan, Kazakistan ve Türkiye gibi ülkelerle yapılan askeri işbirliklerinin kimseyi hedef almadığının, karşılaşılan zorluklarla başa çıkabilmeyi amaçladığının altını çizdi.

Özbekistan Büyükelçisi'nden, "dürüstlük ve dostluk bağları" vurgusu

Özbekistan Büyükelçisi Furgat Sıddıkov ise Azerbaycan ve Özbekistan ilişkilerinin hızla gelişmesindeki en önemli etkenln, dürüstlük ve karşılıklı anlayışa dayalı dostluk bağları olduğunu belirtti.

Özbekistan ve Azerbaycan arasında 2022'de imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasına atıfta bulunan Sıddıkov, ekonomi, endüstriyel taşımacılık, enerji güvenliği gibi önemli alanlarda gerçekleştirilen anlaşmaların, iki ülkenin stratejik ortaklığının büyümesi adına yeni itici güç görevi gördüğünü ifade etti.

İki ülke arasındaki ticari yatırımları desteklemek için ortak fon kurmaya karar verilmesinin önemine değinen Özbekistan Büyükelçisi, "Azerbaycan, Özbekistan için Avrupa'ya, Özbekistan da Azerbaycan için Asya'ya açılan kapı haline gelebilir." dedi.