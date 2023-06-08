Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun Sarıyer'de bulunan binasında düzenlenen toplantı ile Azerbaycan'da kurulan Alat Serbest Ekonomik Bölgesi tanıtıldı. Toplantıya, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Raşad Mammadov, Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı M. Kemal Koloğlu ve AFEZ Yönetim Kurulu Başkanı Valeh Alaskarov'un yanı sıra, Türkiye'de bulunan inşaat, lojistik, turizm, otomotiv, enerji, e-ticaret ve Hukuk alanında faaliyet gösteren firmaların temsilcileri de katıldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun Sarıyer'de bulunan merkezinde, Türkiye- Azerbaycan İş Konseyi'nin ev sahipliğinde Azerbaycan'da kurulan 'Alat Serbest Ekonomi Bölgesi'nin tanıtımı yapıldı. Toplantıya, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Raşad Mammadov, Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı M. Kemal Koloğlu ve AFEZ Yönetim Kurulu Başkanı Valeh Alaskarov'un yanı sıra, Türkiye'de bulunan inşaat, lojistik, turizm, otomotiv, enerji, e-ticaret ve Hukuk alanında faaliyet gösteren firmaların temsilcileri de katıldı.

"AZERBAYCAN DEVLETİNİN HİÇBİR UNSURUN ETKİSİ OLMAYACAK"

Toplantıda konuşan Azerbaycan Cumhuriyetinin Türkiye Büyükelçisi Raşad Mammadov, "Bu proje uzun yıllardır tartışılıyor. Kanunlarımızda değişiklik yapılarak devletin içinde, ikinci bir devlet olması için, bu bölgeye Azerbaycan devletinin, memurunun hiçbir aidiyeti olmasın. Hiçbir bakanın hiçbir memurun, hiçbir polisin, hiçbir mahkemenin kararının tesiri olmadığı bir bölgedir" dedi.

"AZERBAYCAN, 1 TRİLON 800 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİNE SAHİP"

"HEDEFİMİZ, PETROL DIŞI SEKTÖRLERİN ROLÜNÜ GÜÇLENDİRMEK"

AFEZ Yönetim Kurulu Başkanı Valeh Alaskarov, "Ülke olarak amacımız Azerbaycan ekonomisini önümüzde ki yıllarda, bilgilere dayanan ve uluslararası rekabete dayananıklı bir ekonomiye çevirmektir. Bu hedefimize ulaşmak için yapmamız gerekenler; ekonomide petrol dışı sektörlerin rolünü daha çok güçlendirmek, enerji, ulaşım, transit, lojistik alt yapısının geliştirilmesini devam ettirerek en yüksek dünya standartlarına ulaşmak. Bilgiye ve yüksek teknolojilere dayanan, yüksek katma değer sağlayan, çeşitlendirilmiş ve ihracata yönelik sürdürülebilir ekonomi kurmak ve yüksek rekabetçi ve katılımcı bir ülke olarak yer almaktır. Ülkemiz belirtilen hedeflere kararlılıkla ilerliyor ve Alat Serbest Ekonomi Bölgesi, ülkemizin vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için görülen tedbirler sırasında özel bir yere sahiptir. Uluslararası deniz ticaret limanına bitişik alanda, uluslararası ulaşım koridorlarının kesiştiği jeo stratejik konumda yer almaktadır" ifadelerini kullandı.