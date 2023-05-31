Azerbaycan Cumhurbaşkanı: TANAP ve TAP genişletilmelidir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa'da Azerbaycan gazına talebin arttığını belirterek, "Görülecek çok iş var. TANAP ve TAP genişletilmelidir." dedi. Aliyev, 28. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı ile 11. Uluslararası Hazar Enerji ve Yenilenebilir Enerji Fuarını kapsayan Bakü Enerji Haftası'nın açılışına katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa'da Azerbaycan gazına talebin arttığını belirterek, "Görülecek çok iş var. TANAP ve TAP genişletilmelidir." dedi.

Aliyev, 28. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı ile 11. Uluslararası Hazar Enerji ve Yenilenebilir Enerji Fuarını kapsayan Bakü Enerji Haftası'nın açılışına katıldı.

Etkinlikte konuşan İlham Aliyev, Azerbaycan'ın 1990'lı yıllardan itibaren uyguladığı petrol ve doğal gaz politikalarına değinerek, "Başarılı sürdürülebilir kalkınma hamlemiz ve enerji politikalarımız sayesinde siyasi bağımsızlık elde ettik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, "Batılı ortaklarımızın katkılarıyla Avrasya'nın enerji haritasını değiştiren bir ağ kurduk. Azerbaycan, hem üretici, hem transit hem tüketici olarak kendini daha çok güvende hissediyor. Enerji güvenliği bugün ulusal güvenliğe eşdeğerdir." dedi.

Avrupa ile enerji alanındaki ilişkilere de değinen Aliyev, şöyle konuştu:

"Petrol boruları inşa ettik, gaz altyapısını inşa ettik. Tarihi başarı elde ettik. Enerji güvenliği sadece güzergahların çeşitlendirilmesi değil, kaynakların da çeşitlendirilmesidir. Enerji güvenliğini güçlendirmek için ortaklarımızla bir ekip halinde çalışıyoruz. Avrupa Birliği liderlerinin Azerbaycan'ı 'güvenilir ortak' ve 'Pan Avrupa gaz tedarikçisi' şeklinde nitelendirmesinden gurur duyuyoruz. 2027'ye kadar Avrupa pazarına gaz ihracatını 2 kat artırmayı planlıyoruz. Bu tamamen gerçekçidir. Avrupa'ya 2022'de 8 milyar metreküp, 2023'te 12 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettik. Kaynaklarımız göz önünde bulundurulduğunda bu rakam 2027'de en az 20 milyar metreküpe ulaşacak."

Avrupa'da Azerbaycan gazına talebin arttığını, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Sırbistan gibi ülkelerin de Azerbaycan'dan gaz aldıklarını ve alacaklarını dile getiren Aliyev, "Görülecek çok iş var. TANAP ve TAP genişletilmelidir. Avrupa'da ara bağlantıların (Interconnector) sayısı artırılmalı, tüm bu işler koordineli şekilde yürütülmelidir. Çünkü biz üreteceğimiz gazı nereye satacağımızı bilmeliyiz." diye konuştu.

Etkinlikte, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Bakü Enerji Haftası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Aliyev'e gönderdikleri mesajlar da okundu.

TPAO standını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) standını da ziyaret ederek, TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'dan bilgi aldı.

TPAO'nun da sponsorları arasında bulunduğu Bakü Enerji Haftası kapsamındaki fuarlara 37 ülkeden 326 şirket katılıyor.

28. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı ile 11. Uluslararası Hazar Enerji ve Yenilenebilir Enerji Fuarı, 2 Haziran Cuma gününe kadar sürecek.