Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rize-Artvin Havalimanı açılışında konuştu: &quot;Burası cennete benziyor&quot; - Haberler

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rize-Artvin Havalimanı açılışında konuştu: "Burası cennete benziyor"

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rize-Artvin Havalimanı açılışında konuştu: "Burası cennete benziyor" " Kardeş Türkiye günden güne güçleniyor, gelişiyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rize-Artvin Havalimanı açılışında konuştu: "Burası cennete benziyor"

" Kardeş Türkiye günden güne güçleniyor, gelişiyor."

"Biz hem dostuz hem kardeşiz hem de resmen müttefikiz. Bu siyaset, bize atalarımızdan kalan mirastır. Atalarımızın vasiyetidir ve biz bu vasiyete sadığız."

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi, Güncel, Haberler

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