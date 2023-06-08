Azerbaycan Alat Serbest Ekonomik Bölgesi DEİK'te tanıtıldı

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov, Azerbaycan'ın büyük mega projeler hayata geçirdiğini belirterek, " Azerbaycan, ekonomisinde bir değişikliğe gitmektedir, ekonomik modelini değiştirmektedir. Azerbaycan, petrol harici sektörlerin daha da gelişmesi için çalışıyor. Bunun için en önemli adımlardan biri de Alat Serbest Ekonomik Bölgesi'dir." dedi.

Mammadov, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) genel merkezinde düzenlenen Azerbaycan Alat Serbest Ekonomik Bölgesi (AFEZ) Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, projeye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in özel önem verdiğini ifade etti.

Mammadov, "AFEZ projesi için çok büyük paralar ayrıldı. Bu bölgenin altyapısı; iş adamları ve yatırımcılar için dünya standartlarına uygun şekilde geliştirildi." dedi.

Azerbaycan'ın büyük mega projeler hayata geçirdiğini belirten Mammadov, "Azerbaycan, ekonomisinde bir değişikliğe gitmektedir, ekonomik modelini değiştirmektedir. Azerbaycan, petrol harici sektörlerin daha da gelişmesi için çalışıyor. Bunun için en önemli adımlardan biri de Alat Serbest Ekonomik Bölgesi'dir." dedi.

DEİK Türkiye-Azerbaycan İşbirliği Konseyi Türkiye Tarafı Başkanı Kemal Koloğlu da bu yıl Haydar Aliyev'in 100. doğum yılı olduğunu hatırlattı.

Türkiye-Azerbaycan dış ticaret hacminin 2022 yılında enerji hariç 5 milyar dolar civarında olduğunu aktaran Koloğlu, bu rakamın, yakın ilişkisi olan iki komşu devletin gerçek potansiyelini yansıtmadığını söyledi.

Koloğlu, "İki ülke Cumhurbaşkanı, önümüze 15 milyar dolarlık bir hedef koydu. Biz de bunu gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türk iş dünyasının, Azerbaycan'ı ve kapasitesini tam anlamıyla değerlendiremediklerini düşünüyorum." dedi.

Azerbaycan'ın ithalat ve ihracatında Türkiye'nin ikinci sırada olduğunu aktaran Koloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Azerbaycan'daki yatırımları 12 milyar dolar, Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımları ise 20 milyar dolar dolayındadır. Bugüne kadar borçlanmalarında temerrüde düşmemiş ve uluslararası finans kuruluşları tarafından güvenli bir ülke durumundadır. Son 5 yıl içerisinde Azerbaycan, uluslararası iş dünyası ile entegre olma yolunda birtakım reformlardan geçmektedir. Petrol ve gaz dışındaki sektörlerde yabancı yatırımcıları çekmek için çeşitli düzenlemeler yapmaktadır. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de uluslararası standartlarda yap-işlet-devret ve PPP kanunu parlamentodan onaylanarak geçmiştir."

"Amacımız, Azerbaycan'ı önümüzdeki yıllarda uluslararası rekabete dayanıklı bir ekonomiye çevirmek"

Alat Serbest Ekonomik Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Valeh Alasgarov da amaçlarının Azerbaycan'ı önümüzdeki yıllarda bilgilere dayanan ve uluslararası rekabete dayanıklı bir ekonomiye çevirmek olduğunu söyledi.

Alasgarov, "Bu hedefimize ulaşmak için ekonomide petrol dışı sektörünün rolünü daha da güçlendirmeliyiz. Enerji, ulaşım, transit, lojistik ve altyapının geliştirilmesini devam ettirerek bu hususta en yüksek dünya standartlarına ulaşmalıyız. Bilgiye ve yüksek teknolojilere dayanan, yüksek katma değer sağlayan, çeşitlendirilmiş ve ihracata yönelik ekonomi kurmak, uluslararası ekonomik rekabette yüksek rekabetçi ve katılımcı bir ülke olarak yer almalıyız." ifadelerini kullandı.

Alat Serbest Ekonomik Bölgesi'nin, Azerbaycan'ın vizyonunu gerçeğe dönüştürmede özel bir yere sahip olduğunu belirten Alasgarov, "Bu hususta Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev, Alat Serbest Ekonomik Bölgesi'nin dünya standartlarında bir yatırım bölgesi ve gelecekteki gelişmelerin kilit merkezi olarak gelişimine tam destek vermektedir." dedi.