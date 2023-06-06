Azerbaycan Alat Serbest Ekonomi Bölgesi Ankara'da tanıtıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) üyelerine yönelik düzenlenen tanıtım toplantısında, Azerbaycan Alat Serbest Ekonomi Bölgesi'nin önemi vurgulandı. ATO Başkanı Gürsel Baran, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik bağların güçlendiğini belirtirken, Büyükelçi Reşad Memmedov da yatırımcıları bölgede yer almaya davet etti.

Azerbaycan Alat Serbest Ekonomi Bölgesi'nin faaliyete geçmesi dolayısıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) üyelerine yönelik tanıtım toplantısı düzenlendi.

ATO Meclis Salonu'ndaki toplantıya, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve davetliler katıldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, burada yaptığı açılış konuşmasında, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisinin her türlü çıkarın üstünde olduğunu söyledi. Son yıllarda artan ticari ve ekonomik bağlarla daha da güçlü hale gelen iki ülke ilişkilerine işaret eden Baran, 2022'de ticaret hacminin 3,3 milyar dolar olduğunu, karşılıklı yatırımların da gelişen bir zeminde ilerlediğini dile getirdi.

Baran, söz konusu bölgenin, Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'nın yanında, Avrupa-Kafkasya-Asya ve kuzey-güney küresel ulaşım koridorlarında stratejik bir konuma sahip, yüksek katma değerli ve ihracat odaklı üretim için cazip bir yatırım merkezi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

" Azerbaycan'ın petrol dışı ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak olan bu bölge, yenilikçi teknolojiler ve yaklaşımlar kullanarak uluslararası standartlara uygun olarak çalışılabilecek olağanüstü bir iş ve yatırım ortamı sunuyor. Ülkelerimiz arasında aynı dili konuşuyor olmak ve vizesiz seyahat imkanı, yatırımların artması için önemli bir unsuru oluşturuyor. Azerbaycan ile geliştireceğimiz ticari ve yatırım ilişkileri elbette kardan daha büyük amaçlar taşıyacak. İki ülke olarak beraber gelişip beraber kalkınacağız."

Büyükelçi Memmedov da projenin önemini vurgulayarak, yatırımcıları burada yer almaya davet etti.