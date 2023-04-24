Ayvalık'ta işletmeciler çifte bayram yaşadı

İç turizmin önemli merkezlerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, Ramazan Bayramı tatilini tam dolulukla geçirdi.

Bayram öncesinde alınan rezervasyonlarla ilçedeki tesislerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Yazlıkçıların da bayram tatili dolayısıyla gelmesiyle ilçede yoğunluk yaşandı.

Arife gününden itibaren bayram boyunca aşırı yoğunluk nedeniyle Ayvalık'ın en gözde merkezlerinden biri olan Cunda Adası güzergahında araç trafiği gözlenirken adaya geçişler özellikle akşam saatlerinde kısıtlamalı olarak gerçekleştirildi.

"Çok iyi bir turizm sezonu geçireceğiz"

Ayvalık Turizm Altyapı Hizmet Birliği Genel Sekreteri ve Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldıkları rezervasyonlarla ilçedeki bayram yoğunluğunun tahminlerinin üzerinde olduğunu söyledi.

Özgültekin, şöyle konuştu:

"Ramazan Bayramı yoğunluğu bizim için yaklaşan turizm sezonu öncesinde olumlu sonuçları da beraberinde getirecek. Şu anda turizm sezonu için aldığımız rezervasyonlarla sezonumuzun çok iyi geçeceğine inanıyoruz. Aldığımız rezervasyonlar her geçen gün daha da artıyor. İnşallah her şey yolunda gidecek ve bizler de çok iyi bir turizm sezonu geçireceğiz."

Ayvalık esnafından Ümit Kabakçı da Ramazan Bayramı tatilinde ilçenin son derece kalabalık bir nüfusu ağırladığını belirterek, "Bayramda ilçe esnafı çok güzel para kazanıyor. Esnaf memnun, halk memnun. Doğrusu biz bu kadar büyük bir yoğunluk beklemiyorduk. Allah, kazasız belasız nice bayramlar nasip etsin." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağlı Cunda Uygulama Oteli Müdürü Abdülaziz Yük ise bayram dolayısıyla yüzde 100'lük doluluk oranına ulaştıklarını söyledi.

Yük, Ayvalık'ın güzelliklerini görmek isteyen tatilcileri otellerinde ağırlamanın kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Ayvalık, Kuzey Ege geneline bakıldığında bayramı en yoğun bir şekilde geçiren bir ilçe oldu. Bu durum, başta ilçe esnafı olmak üzere, işletmecilerle tüm halkımızı son derece memnun etti. Pandemi döneminin ardından böylesi bir kalabalığı görebilmeyi gerçekten özlemiştik." diye konuştu.