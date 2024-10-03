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Ayvalık'ta Gaziantep Yöresel Lezzetler Pazarı Başladı

Ayvalık'ta Gaziantep Yöresel Lezzetler Pazarı Başladı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde açılan Gaziantep Yöresel Lezzetler Pazarı, yoğun ilgiyle karşılandı. Yöresel ürünler ve Gaziantep mutfağının eşsiz lezzetleri, özellikle baklava gibi tatlarla Ayvalıklılara sunuluyor. Festival, 5 Ekim'e kadar devam edecek.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, açılan Gaziantep Yöresel Lezzetler Pazarı'na ilgi yoğun oldu.

Gaziantep, Türkiye'nin kültürel çeşitliliğine katkıda bulunan illerinden biri olarak dikkat çekiyor. Gastronomi şehri olarak ün kazanan Gaziantep mutfağı, yüzyıllar boyunca çeşitli kültürlerin etkisiyle zenginleşmiş ve benzersiz lezzetlere ev sahipliği yaptı. Şimdi ise bu lezzetler, Ayvalıklıların beğenisine sunuluyor. Ayvalık'ın en büyük mahallelerinden biri olan Aliçetinkaya'da yöre halkının "Pazar pazarı" olarak da isimlendirdiği Kapalı Pazaryeri'nde kurulan Gaziantep Yöresel Ürünler Festivali, 5 Ekim'e kadar devam edecek. Gaziantep'in zengin kültürel mirası ve eşsiz lezzetleriyle dikkatleri üzerinde toplayan pazarda neredeyse "yok" yok

Yöresel ürünler stantları süsledi

Festival, daha ilk günde Ayvalıklıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Ziyaretçiler, stantlarda yöresel ürünlerin tadına bakarken, alışveriş yapma imkanı buluyorlar. Gaziantep'in olmazsa olmazı baklavalarının yanı sıra Antep fıstığı, nar ekşisi, biber salçası, keçiboynuzu pekmezi, cevizli sucuk, Antep bastığı, sumak, peynir, isot biberi ve Antep Balı gibi şehrin vazgeçilmez ürünlerinin tezgahları bulunuyor. Gaziantep mutfağının diğer bir önemli özelliği ise ustalıkla hazırlanan yöresel yemekleri olarak öne çıkıyor.

Antep kebabı, lahmacun, baklava, katmer, içli köfte, mercimek köftesi ve dolma gibi yemekler, festivalin en gözde lezzetleri arasında yer alıyor. Bu yemekler, özenle seçilen malzemeler ve geleneksel yöntemlerle hazırlanarak, festival ziyaretçilerine unutulmaz bir gastronomik deneyim sunuyor.

Vatandaşlar memnun

Ayvalık'ta yaşayan aslen Hatay'lı olan Bilge Gülbaş isimli vatandaş, Anadolu'nun yöresel lezzetlerinin Ayvalıklı vatandaşların ayağına kadar gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hatay ve Gaziantep mutfaklarının sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde bilinen damak tadlarından olduğunu kaydeden Gülbaş, "Doğduğum kentimin ve komşu ilimiz Antep'in doyamadığım lezzetlerini yıllardır yaşadığım Ayvalık'ta görebilmek beni inanılmaz duygulandırdı. Şu an çok mutluyum" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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