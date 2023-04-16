Ayvalık 2023 yılında 450 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "2022 yılında yerli ve yabancı 300 bin turisti ağırladık. Bu yıl bu rakamın yüzde 50 üstüne çıkmayı hedefliyoruz." dedi.

Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayvalık'ın ulaşım altyapı yatırımları ile artık daha kolay ulaşılabilir bir yer olduğunu belirterek, Körfez ve İzmir havalimanlarına yakınlığı ile Ayvalık'ın havası, denizi, tabiat parkları, gastronomi turizmi ve tescilli yapılarıyla diğer tatil yörelerinden ayrıştığını vurguladı.

Bu güzellikleri görmek isteyenler için Ayvalık'ın ciddi bir cazibe merkezi olduğunu ve Balkanlar ağırlıklı olmak üzere yabancı ziyaretçileri ağırlayan bir tatil merkezi konumunda bulunduğunu hatırlatan Ergin şöyle devam etti:

" Yunanistan tarafı ile yakın ilişkilerimiz var. Midilli ile gerek ticaret odaları gerek belediyemiz görüşmelerini sürekli sürdürüyor. Avrupa'dan Midilli'ye gelen turistin zamanının belli bir bölümünü Ayvalık'ta geçirmesini hedefliyoruz. Midilli'de yaşayan insanlar için Ayvalık kapısı çok cazip. Bizim yerel pazarlarımıza erişim sağlayabiliyorlar."

Ergin, Ayvalık'a ulaşım alternatiflerinin çok çeşitli olduğunu belirterek, "Pandemi sonrası süreçte doğaya metropollerden bir kaçış söz konusu. Ayvalık İstanbul'a 3.5 saat uzaklıkta olması sebebiyle ciddi bir cazibe merkezi. Bizim yerel yönetimler olarak bunu iyi kontrol etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar da Ayvalık olarak amaçlarının sürdürülebilir bir turizm şehri inşa etmek olduğunu söyledi.

Deniz, kum, güneşin ötesinde yeni avantajlar sunmak için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Uçar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Turizmi bütün bir yıla yaymak istiyoruz. Çünkü Ayvalık'ın ulaşım noktasında ciddi bir avantajı var. Körfez havalimanı çok kapsamlı ve yurt dışı uçuşların da yapabileceği bir büyüklükte. Yine 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün, Ayvacık Tünellerinin bitmesi ile Balkanlardan gelen turistlerimizin geçiş noktası üzerindeyiz.

İstanbul Anadolu Yakasından 3.5 saatte Ayvalık'a gelmek mümkün. 400'e yakın otel işletmemiz var. Ayvalık zaten bir marka kent. Zeytin ve Zeytinyağı ile ilgili bir ünü var. Ayvalık'ta bir mübadil mutfağı var. Girit mutfağında gayet iyiyiz. Yelken Federasyonu Yelken Yarışlarını Ayvalık'ta yapma kararı aldı."

Ayvalık olarak hizmet kalitesini yükseltmeye odaklandıklarını bildiren Uçar, "Kapasiteyi geniş aylara yaymamız gerekiyor. 2 aylık turizm faaliyeti olmaması lazım. Sene boyu sürdürülebilir bir turizm anlayışı inşa edersek hizmet kalitemiz de yükselecektir." değerlendirmesinde bulundu.