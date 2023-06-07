Aytemiz ve Edenred iş birliğiyle yemek kartı sahiplerine avantajlı akaryakıt alışverişi

Aytemiz ve Edenred iş birliğiyle Ticket Restaurant kart sahipleri, Aytemiz Vaay uygulaması üzerinden yaptıkları akaryakıt alışverişlerinde yüzde 3'e varan avantaj kazanacak. Kampanya, 31 Temmuz'a kadar devam edecek.

Aytemiz ve Edenred'in yaptığı iş birliği kapsamında, Ticket Restaurant kart sahipleri, Aytemiz Vaay uygulaması üzerinden yaptıkları akaryakıt alışverişlerinde yüzde 3'e varan avantaj kazanacak.

Aytemiz'den yapılan açıklamaya göre, marka, çalışanların bütçesine destek sağlayacak bir kampanyayı daha hayata geçiriyor.

Aytemiz'in yemek kartı sektörünün önemli markalarından Edenred ile gerçekleştirdiği kampanya çalışanlara odaklanıyor. Kampanya kapsamında Edenred'in Ticket Restaurant kart kullanıcıları, Aytemiz Vaay uygulaması üzerinden yapacakları her motorin ve benzin alışverişlerinde yüzde 3'e varan indirim kazanacak. Kampanya, 31 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, öncelikle Aytemiz Vaay uygulamasını akıllı telefonlarına yükleyecek. Daha sonra, Aytemiz Vaay uygulaması üzerinden "Katılım Kodu Gir" alanına, MyEdenred uygulaması Red Club kampanya sayfasından temin edilecek kişiye özel kod giriliyor.

Ticket Restaurantlılara özel bu katılım kodunu giren kullanıcılar, Aytemiz istasyonlarından yapacakları her benzin veya motorin alışverişlerinde indirim almaya hak kazanıyor. Aytemiz Vaay uygulaması App Store, Google Play ve Huawei App Gallery üzerinden ücretsiz indirilebiliyor.

Akaryakıt sektörüne Vaay uygulaması ile bireysel elektronik satışını ilk olarak getiren Aytemiz, avantajlı fiyatlarla akaryakıt alımı sağlamaya devam ediyor. Sürücüler, Aytemiz Vaay uygulaması ile ödemelerini hızlı ve temassız olarak yapabiliyor.

Vaay uygulaması sayesinde araçtan inmeden, konforlu bir akaryakıt alışverişi yapmanın önemi artıyor. Aytemiz istasyonları, indirimli akaryakıtın yanı sıra yeni nesil market konsepti ON 7/24 Market'te yer alan İtalyan kahve lezzeti illy'den taze fırın ürünlerine kadar 2 bin 500'ü aşkın ürün çeşidiyle de yolculuklara konfor katıyor.