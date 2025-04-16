10 yıldır süren çay tabağı tartışmasında zafer Paşabahçe'nin

Ev eşyaları üreticisi Porland, yaklaşık 10 yıl önce kullanmakta olduğu bit endüstriyel tasarımın adına tescil edilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdu. Tescili iptal edilen tasarım bültende yayınlandı.

PAŞABAHÇE KURULA İTİRAZ ETTİ

Bunun üzerine Paşabahçe bu modelin, kendisi tarafından kullanılan ve tescilli olan çay tabağı ile "Aynı veya benzer olması, ayırt edici özelliğinin olmaması" gerekçesi ile Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'na (YİDK) itiraz etti.

AYM'DEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Süren davalar 2018'de istinafa, 2020'de AYM'ye taşındı. Anayasa Mahkemesi, Porland AŞ'nin başvurusunu kabul edilemez bularak Paşabahçe'ye karşı açtığı hak ihlali davasını reddetti. 16 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre "çay tabağı" tartışmasında zafer Paşabahçe'nin oldu.