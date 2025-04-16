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10 yıldır süren çay tabağı tartışmasında zafer Paşabahçe'nin

10 yıldır süren çay tabağı tartışmasında zafer Paşabahçe'nin
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Porland Porselen ile Paşabahçe arasında 10 yıldır devam eden "çay tabağı" kavgasında zafer Paşabahçe'nin oldu. Anayasa Mahkemesi, Porland'ın hak ihlali iddiasıyla yaptığı bireysel başvuruyu reddetti.

Ev eşyaları üreticisi Porland, yaklaşık 10 yıl önce kullanmakta olduğu bit endüstriyel tasarımın adına tescil edilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdu. Tescili iptal edilen tasarım bültende yayınlandı.

PAŞABAHÇE KURULA İTİRAZ ETTİ

Bunun üzerine Paşabahçe bu modelin, kendisi tarafından kullanılan ve tescilli olan çay tabağı ile "Aynı veya benzer olması, ayırt edici özelliğinin olmaması" gerekçesi ile Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'na (YİDK) itiraz etti.

AYM'DEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Süren davalar 2018'de istinafa, 2020'de AYM'ye taşındı. Anayasa Mahkemesi, Porland AŞ'nin başvurusunu kabul edilemez bularak Paşabahçe'ye karşı açtığı hak ihlali davasını reddetti. 16 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre "çay tabağı" tartışmasında zafer Paşabahçe'nin oldu.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHİÇ Birisi:

10 Sene mi sürdü? Adalet mi şimdi bu?

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıKeskin:

Çay tabakları birbirlerine benzer zaten. Paşabahçe kazandığına göre adalet yerine gelmemiş dir.

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Gözümüzü açtık paşabahçeyi gördük..ben evimde de paşabahçeyi tercih edenlerdenim..

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