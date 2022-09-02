'Aylık en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde oldu'

Finans sektöründe faaliyetlerini sürdüren Şükrü Anıl Kömeağaç, TÜİK tarafından açıklanan finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları hakkında bilgiler verdi. Kömeağaç, "TÜİK verilerine göre aylık en yüksek reel getirinin Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) olduğunu görüyoruz. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde DİBS, yüzde 2,5 oranında kazandırdı. Bunun yanı sıra yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 0,23 oranında kaybettirdi" dedi.

Finans sektöründe çalışmalarda bulunan ve fotoğrafçılık, mankenlik gibi alanlarda da faaliyetlerini sürdüren Şükrü Anıl Kömeağaç, TÜİK tarafından açıklanan finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları hakkında açıklamada bulundu. Kömeağaç, "TÜİK verilerine göre aylık en yüksek reel getirinin Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) olduğunu görüyoruz. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde DİBS, yüzde 2,5 oranında kazandırdı. Bunun yanı sıra yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 0,23 oranında kaybettirdi" dedi.

İlgi duyduğu alanlarda kendisini geliştiren fakat daha çok finans sektöründe çalışmalarda bulunan Şükrü Anıl Kömeağaç, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "TÜİK tarafından açıklanan Temmuz 2022'yi kapsayan veriler, aylık ve üç aylık en yüksek reel getirinin hangi enstrümanlar olduğunu net bir şekilde açıklıyor. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde dolar yatırımcısına yüzde 2,17 oranında kaybettirmiş durumda. Bunun yanı sıra mevduat faizi yüzde 3,76, euro ise yüzde 5,51 oranında kaybettirdi. Külçe altına geldiğimizde ise külçe altının yüzde 7,22 oranında yatırımcısına kaybettirmiş olduğunu görüyoruz. Belirtilen yatırım araçları TÜFE ile indirgendiğinde farklı sonuçların ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Dolar yüzde 0,51, euro yüzde 2,93, mevduat faizi yüzde 1,12 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Tine TÜİK verilerine göre külçe altın yüzde 4,68 kaybettirirken BIST 100 endeksi yüzde 4,85 oranında yatırımcısına kaybettirmiş durumda."

"DOLAR TÜFE İLE İNDİRGENDİĞİNDE YATIRIMCISINA EN YÜKSEK GETİRİ SAĞLADI"

Şükrü Anıl Kömeağaç, modellik alanında da farklı projelerde yer aldığını belirterek, ilgi duyduğu alanlara yönelmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Kömeağaç, TÜİK verilerine göre aylık en yüksek reel getirinin DİBS olduğunu belirterek, "Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranlarına baktığımızda doların üç aylık değerlendirmede TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,47 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sunduğunu söylemek olanaklı. Bunun yanı sıra dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına yüzde 2,64 oranında kaybettirdi. BIST 100 endeksi ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren enstrüman oldu. TÜİK tarafından sunulan veriler, doğru yatırım adına oldukça önemli. Bu nedenle yatırım gerçekleştirmeden önce verileri doğru okumak ve analiz etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)