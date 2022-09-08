TÜİK: Aylık en yüksek reel getiri, BIST 100 endeksinde gerçekleşti

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti. 3 aylık değerlendirmede devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, yıllık değerlendirmede ise dolar TÜFE'ye göre yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlarken Yİ-ÜFE'ye endekslendiğinde kaybettirdi.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 15,23, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 16,31 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından DİBS yüzde 6,63, külçe altın yüzde 2,35, dolar yüzde 0,66 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, euro yüzde 0,12 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 7,63, külçe altın yüzde 3,31, dolar yüzde 1,61 ve euro yüzde 0,82 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,25 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,97 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,78 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Yıllık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından külçe altın yüzde 13,53, BIST 100 endeksi yüzde 16,87, euro yüzde 24,91, DİBS yüzde 48,48 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 52,31 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 16,96, BIST 100 endeksi yüzde 12,45 ve euro yüzde 1,56 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; DİBS yüzde 30,31 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 35,49 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.