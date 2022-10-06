Mersin haberi... Toroslar EDAŞ planlı kesintileri 48 saat önceden duyuruyor

Mersin haberlerine göre Toroslar EDAŞ, zorunlu olan planlı kesintileri tüketicilerin mağduriyet yaşamaması adına 48 saat öncesinden duyuruyor.

Toroslar EDAŞ, zorunlu olan planlı kesintileri tüketicilerin mağduriyet yaşamaması adına 48 saat öncesinden duyuruyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ, yatırım ve bakımlarını hayata geçirirken uyguladığı zorunlu planlı kesintilerin zamanlamasını ve toplam süresini tüketicilerin en az etkileneceği şekilde optimize ediyor ve tüm planlı kesintileri "Toroslar EDAŞ internet sitesi" ve "Toroslar 186 Mobil Uygulaması" üzerinden 48 saat önceden duyuruyor.

Toroslar EDAŞ, Türkiye'de Adana ile birlikte toplam 6 ilde 146 bin kilometreye yakın hat uzunluğu ve 47 bini aşkın trafo ile diğer unsurlardan oluşan dağıtım şebekesiyle 8,5 milyon elektrik tüketicisine hizmet sağlıyor.

Toroslar EDAŞ "çok tehlikeli" olarak sınıflandırılan bu faaliyetlerini sürdürürken, saha çalışanlarının can güvenliği için hayati önem taşıyan planlı kesintilerde, kesinti süresini azami iş sağlığı ve güvenliği hassasiyetiyle belirliyor.

Öte yandan şirket, güvenlikten sağlığa, iletişimden iklimlendirmeye, önemi her geçen gün artan elektrik arzındaki kesintinin ve tüketici mağduriyetinin asgari düzeyde tutulması için çaba sarf ediyor.

Elektrik kullanıcıları ise tüketim noktalarının ya da kontrol etmek istedikleri konumu harita üzerinde işaretleyerek veya adres girerek kesintileri sorgulayabiliyor ve anlık arızaları da takip edebiliyor.