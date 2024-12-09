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Aydın Zeytinyağına Taklit ve Tağşiş Zararı

Aydın Zeytinyağına Taklit ve Tağşiş Zararı
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Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, taklit ve hileli gıdaların zeytinyağına zarar verdiğine dikkat çekerek, dürüst esnafların korunması gerektiğini vurguladı.

Aydın'ın dünyaca ünlü zeytinyağının taklit ve tağşiş gündemi sebebiyle zarar gördüğüne dikkat çeken Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, 'dürüst esnaflığın önemine' dikkat çekerek "Bizler toplumu temsil eden insanlar olarak dürüst esnafların yanında her zaman olup dürüst olmayan insanları da kendi aramızdan soyutlamamız gerekiyor" dedi.

Gıda güvenilirliğinin sağlanması için taklit ve hileli gıdaların tespit edilmesine yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Taklit ve tağşiş olduğu tespit edilen ürünler ise sürekli vatandaşların bilgisine sunulurken, hileli gıda satışı yapan esnafları sert bir dille eleştiren Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, bu durumun dünyaca ünlü Aydın zeytinyağına zarar verdiğini belirtti. Taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen, dürüst olmayan esnafların Aydın için kötü imaj oluşturmasına izin verilmemesi gerektiğini belirten Başkan Özmeriç; "İğneyi kendimize çuvaldızı başkalarına batıralım diye bir deyim vardır. Son zamanlarda benim rahatsız olduğum ve herkesin de rahatsız olması gereken bir husus var. Bu taklit ve tağşiş konusu. Dünyada en tarihi ağaçların bulunduğu Aydın'ımızda özellikle son yıllarda kendini bilmez işletmeciler, yüksek kar hırslarıyla zeytinyağımız başta olmak üzere ürünlerimize zarar veriyor. Bu tür sahtekarlar, zeytinyağı başta olmak üzere ürünlerimizin kötü tanıtılmasına sebep oluyor. Bu yüzden de bu sezon zeytinyağı para etmiyor. Halbuki bugün zeytinyağı dünya piyasasında belki de bin liraya satılması gerekiyor. Bizler toplumu temsil eden insanlar olarak her zaman dürüst esnafların yanında olup, dürüst olmayan insanları da kendi aramızdan soyutlamamız gerekiyor. Bu konuda Aydın'daki bütün sorumluların kendilerine görev addetmesini özelikle rica ediyorum. Bu tür insanları aramızda bulundurmayalım. Bunları kendimiz aramızdan atalım. Bu insanların Aydın markasına kötülemesine izin vermeyelim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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