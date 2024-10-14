Üye Girişi
Haberler

Aydın, Zeytin Üretiminde Ülke Ekonomisine Katkı Sunuyor

Aydın, Zeytin Üretiminde Ülke Ekonomisine Katkı Sunuyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın, sofralık zeytin üretiminin yüzde 10'unu karşılayarak Türkiye'de önemli bir yere sahip. 27 bin hektar alanda 50 bin ton sofralık, 127 bin hektar alanda ise 122 bin ton yağlık zeytin üretiliyor. Coğrafi işaretli ürünler ile zeytin kalitesi artıyor.

Zeytin üretiminde söz sahibi illerin başında gelen Aydın ülke ekonomisine katkı sunarken, sofralık zeytin üretiminin de yüzde 10'u karşılıyor.

Aydın, bereketli topraklarında coğrafi işaretli ürünleri ile Türkiye'nin zeytin ihtiyacını karşılıyor. Tarım İl Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar, verilen destekler ile efeler diyarında zeytin üretimi daha kaliteli olarak üretiliyor. Zeytin bahçelerinde zaman zaman incelemelerde de bulunan yetkililer de kontrollerini sürdürüyor.

2023 TÜİK rakamlarına göre, Aydın'da 27 bin hektar alanda 50 bin ton sofralık zeytin üretimi ile ülke sıralamasında üçüncü, 127 bin hektar alanda 122 bin ton yağlık zeytin üretimi ile de ülkemiz sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor. Sofralık zeytin üretimi ülke üretiminin yüzde 10'unu, yağlık zeytin üretimi ise ülke üretiminin yüzde 12'sini karşılıyor. Aydın'ın sahip olduğu 30 coğrafi işaretli ürün arasında Aydın Yamalak Sarısı Zeytini, Aydın Memecik Zeytini ile bu ürünün yağı olan Avrupa Birliğince de tescillenen Aydın Memecik Zeytinyağı sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Türkiye Ekonomi Güncel Zeytin Tarım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

 Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

Kredi kartlarından 750 TL'nin kesileceği tarih belli oldu
Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu'na verildi

Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi Daron Acemoğlu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10. Yargı paketinde neler olacak? 10. Yargı paketi ne zaman çıkacak? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı? 14 Ekim Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 29. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Kredi kartı limit kesintisi nedir, ne kadar? Kredi kartı limit vergisi yasalaştı mı? 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kim aldı? Nobel Edebiyat Ödüllerini kimler aldı? Berat Albayrak ne bakanı olacak? Berat Albayrak yeniden bakan mı oluyor? Daron Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu kaç yaşında, nereli? 14 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Selahaddin Eyyubi yeni sezon tarihi! Selahaddin Eyyubi yeni sezon ne zaman? Merkezi atama nedir, ne zaman? Merkezi atamalara kimler başvurabilir, yılda kaç kez olur? Memur servis uygulaması devam edecek mi? MEMUR- SEN açıklama yaptı mı? Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Esenyurt yangınında son durum nedir, ölü veya yaralı var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.