Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından Aydın ve Muğla'da 'Kooperatifçilik Eğitimi' programı gerçekleştirildi. 3. Bölge Aydın- Muğla İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği'ne bağlı 42 kooperatifin yöneticilerine yönelik düzenlenen eğitimler sona erdi. Bölge Birliği Başkanı Halit Şakar, Aydın ve Muğla illerinde yaklaşık 30 bin esnaf ve sanatkara hizmet verdiklerini belirterek, "Toplumun ve ekonominin bel kemiği olarak adlandırdığımız esnaf ve sanatkarımızın her zaman hizmetindeyiz" dedi.

Aydın-Muğla İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Bölge Birliği'ne bağlı 42 kooperatifin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile birlikte yedek üyelerden oluşan yaklaşık 600 kişi Aydın ve Muğla'da 5 gün süren eğitime alındı. Kooperatifçilik Kanunu'nun değişen 55. ve 65. Maddeleri gereğince gerçekleştirilen eğitimler Aydın ve Muğla'da gerçekleştirildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Müfettişi Mehmet Zekai Akdoğan başta olmak üzere TESKOMB müfettişleri tarafından verilen eğitimlerde, tüm yöneticiler yeni yönetmelikler hakkında bilgilendirildi. Çağrı süresinden, genel kurul şartlarına kooperatifçilik hakkında tüm detayların ele alındığı 5 günlük eğitim programında katılımcıların soruları da cevaplandırıldı.

Programın sonunda açıklama yapan 3. Bölge Aydın-Muğla İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Halit Şakar, oldukça verimli bir eğitimi başarı ile tamamladıklarını belirterek "Birliğimiz bünyesindeki Aydın ve Muğla illerimizdeki tüm kooperatiflerimizin başkan, yönetim kurulu, denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin katılımıyla hem yeni uygulamalardan haberdar edildik, hem de kaynaşma sağladık. Eğitimler oldukça verimli geçti. Bu kapsamda emeği gecen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Programda geçtiğimiz aylarda vefat eden 19 yıllık başkan Necip Saraç da anılırken, programa Aydın Ticaret il Müdürü Arif Aksu, Muğla Ticaret il Müdürlüğü temsilcileri de katıldı. - MUĞLA