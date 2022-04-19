Aydın ve Mersin'deki bazı taşınmazlar kamulaştırılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın ve Mersin'deki bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

AA - Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
 - Güncelleme:
Aydın ve Mersin'deki bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

Aydın ve Mersin'de bulunan bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

MERSİN (AA) - Aydın ve Mersin'de bulunan bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aydın'ın Köşk ilçesi Mezeköy ve Uzundere mahallelerinde yer alan jeotermal kaynak arama ruhsat sahasındaki yatırımın devamı, termin planının aksamaması, kuyuların açılması ve kuyularda elde edilecek akışkanı taşıyacak boru hatlarının inşası amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu (Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi) Projesi güzergahına rastlayan kesimde araziye girilebilmesi ve yol yapım çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Mersin'in Mezitli, Erdemli ve Silifke ilçelerindeki bazı mahallelerde bulunan taşınmazlarla üzerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

cumhurbaşkanı, Gazete, Mersin, Aydın, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title