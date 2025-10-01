Haberler

Aydın ve İzmir'de Kestane Sezonu Hazırlıkları Başladı

Aydın ve İzmir'de Kestane Sezonu Hazırlıkları Başladı
Güncelleme:
Türkiye'nin en önemli kestane üretim merkezi Aydın'da, sezon hazırlıkları kapsamında bahçelerde temizlik çalışmaları yapıldı. Üreticiler, hava koşullarına bağlı olarak hasadın önümüzdeki hafta başlayacağını belirtiyor.

Türkiye'nin en önemli kestane üretim merkezi konumunda olan Aydın ve İzmir dağlarında sezon hazırlıkları başladı. Aylardır yağmur bekleyen kestane üreticisi Eylül ayının son haftasında sezonun ilk yağmuru düşünce bahçelerde temizlik çalışması yaptı.

Aydın'da yaklaşık 8 bin dekar alanda kestane üretimi gerçekleştirilirken, en yoğun üretimin Nazilli, Köşk ve Sultanhisar ilçelerinde olduğu belirtildi. Önümüzdeki haftadan itibaren hava durumuna göre hasadı başlanması beklenen kestanenin bu yıl yüksek kesimlerde iyi, dağ eteklerindeki bölgelerde ise zayıf olduğu belirtildi.

Aydın'ın kestane üretiminde Türkiye'nin lider ili odluğunu belirten çiftçiler sağlıklı bir hasat için bahçelerde dip temizliği yapmanın şart olduğunu belirttiler. Tırpan makineleri ile bahçelerin temizliğini yapan Köşklü çiftçilerden Sadettin Kılınç, "Ağaçtan çırpılarak yere düşürülen kestanenin yerde kaybolmaması için mutlaka dip temizliği yapılması gerekiyor. Eskiden bu işlem oraklarla yapılırdı. Artık tırpan makineleri ile yapılıyor. Bu da ayrı bir iş kolu oldu. Bu yıl her üründe olduğu gibi kestanede de kuraklığın etkisi çok fazla. Görüldüğü kadarıyla taban arazilerde ürün kuraklık nedeniyle yeterince beslenemediği için zayıf. Yüksek kesimlerde normal. Yağışların arkası gelirse ürünler irileşir. Yoksa küçük kalacak" diyerek son yıllarda tarımdaki en büyük sıkıntının kuraklık olduğunu belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
