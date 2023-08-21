Aydın Ticaret Odası, Çin'de düzenlenen Uluslararası İncir Sempozyumu'nda Aydın İnciri'ni tanıttı

Çin'de gerçekleştirilen 7. Uluslararası İncir Sempozyumu'na katılan Aydın Ticaret Odası, Aydın'ın önemli ürünlerinden olan coğrafi işaretli Aydın İnciri'ni dünyaya tanıttı.

Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Weiyuan şehrinde gerçekleştirilen 7. Uluslararası İncir Sempozyumu'na Aydın Ticaret Odası'nı (AYTO) temsilen AYTO Meclis Başkan Yardımcısı Ayhan Atakul katılım sağladı. İncir Konferansı ve Expo Açılış Töreni'nin yer aldığı sempozyumda AYTO tarafından hazırlanan Aydın ili, Türkiye'de incir sektörü ve Aydın İnciri hakkında bilgileri içeren iki tanıtım filmi katılımcılara sunuldu. Sempozyumun açılış töreninde Dünya İncir Çekirdek Üretim Bölgesi Derneği'nin kurulması için Aydın ve Weiyuan bölgelerinin anlaşma sağlanan ilk bölgeler olacağı "Önde Gelen İncir Bölgeleri İttifakı" işbirliği anlaşmasını AYTO Meclis Başkan Yardımcısı Ayhan Atakul ve Neijing Şehri Belediye Başkanı imzaladı.

Genel merkezi Çin'de bulunacak olan Önde Gelen İncir Bölgeleri İttifakı'nın üyelerin incir endüstrisinin kalkınma stratejisini, politikalarını, teknolojilerini, standartlarını, pazarlarını ve diğer yönlerini ortaklaşa tartışmaları ve nihayetinde tüm bölgelerin sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmeleri için kurulmuş, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olduğuna değinildi. Dünyanın önde gelen incir bölgelerini birleştirmeyi, incir kültürünü geliştirmeyi, bilgi ve kaynakları paylaşmayı hedefleyen anlaşma ile incir yetiştirme, işleme, ticaret, bilimsel araştırma, eğitim ve kültür alanlarında işbirliği ve alışverişi güçlendirmenin hedeflendiği de dile getirildi. Kurulan işbirliği ile incirle ilgili uluslararası sempozyumlar, sergiler, eğitimler gibi faaliyetlerin düzenlenmesinin hedeflendiği de belirtildi.

Birçok farklı ülkeden akademisyen ve temsilcinin katıldığı törende Aydın İnciri hakkında açıklamalarda bulunan Atakul; "Aydın'ın en büyük meslek örgütü olan odamız 119 yıldır Aydın'ın ticari, ekonomik ve sosyal hayatının nabzını tutmaktadır. Üye odaklı hizmet anlayışı ile bölge ekonomisinin güçlenmesine öncülük eden odamız yürüttüğü çalışmalar ve projeler ile kentte büyük kaynak sağlamakta ve aynı zamanda kentin sosyo-kültürel yapısına katkı sağlamaktadır. Bugün burada inciri konuşmak için toplandık. Biz Aydınlılar olarak 'Aydın İnciri'ni bereket ve yaşamın sembolü olarak betimliyoruz. Türkiye ve Avrupa Birliği Coğrafi işaret tescili odamızca alınmış olan yüksek kaliteye sahip Aydın İnciri AB'de tescilli ilk Menşe İşareti, ikinci Türk ürünüdür. Üreticiden, perakendeciye ve toptancıya Aydın İnciri markası ile satılmaktadır. Odamız tarafından verilen coğrafi işaret logosunun firmalar tarafından yaygın kullanımı sayesinde incir denilince ulusal ve uluslararası pazarda akla ilk olarak Aydın İnciri gelmektedir. Tescil ile incir, ulusal ve uluslararası alanda Aydın İnciri markası oluşturarak, kentimizin tanıtımına da büyük ölçüde katkı sağlamakta, aynı zamanda, ürünün raf fiyatını yükselterek ekonomik açıdan da katma değer oluşturmaktadır. Ülkemizin yöresel değerlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak, ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak ve en önemlisi üreticilerimizin emeklerini katma değere dönüştürmek için coğrafi işaretlerin oldukça önemli olduğu kanaatindeyiz. Bu minvalde, bir sonraki Uluslararası İncir Sempozyumunu Türkiye'de Aydın ilimizde gerçekleştirmekten mutluluk duyarız" dedi.

"Aydın İnciri'ni dünyaya tanıtıyoruz"

Sempozyum ile ilgili açıklamalarda bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ise "Türkiye, dünyanın kuru ve yaş incir ihracatında birinci sırada ve dünya incir ihracatının yüzde 60'ını Türkiye karşılamakta. Bu üretiminde yüzde 80'ini Türkiye'de Aydın ili olarak biz karşılıyoruz. Aydın Ticaret Odası olarak da Aydın incirimizin coğrafi işaret tescilini 2006 yılında Türkiye'de tescillettirdik. 2016 yılında da Aydın incirimizin Avrupa Birliğinde coğrafi işaret tescilini yaptırdık. Böylece Avrupa Birliği'nde tescillenmiş ilk menşei işareti, ikinci Türk ürünü olarak Aydın İncirimizi bütün dünyaya tanıtmış oluyoruz. Kurulan işbirliğinin etkinliği ve devamlılığı için Aydın Ticaret Odası olarak desteğimizi sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN